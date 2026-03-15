昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、大切な友人と双子が対面する様子を紹介した。

１４日までに自身のインスタグラムを更新した中川は「大好きな飯窪春菜ちゃん 双子に会いにきてくれたよーー」と報告。「はるなんありがとう、感激しました！」と投稿。「はるなんがモーニング娘。だった１０代のときからお友達で、私の方がたくさん人生相談させてもらってます！思い出たくさん！はるなんに双子を抱っこしてもらう夢が叶いました！ずっと大好きなお友達、これからもずっと大切なお友達」と喜びとともに思いをつづると、中川と飯窪が双子をそれぞれ抱っこする姿や、飯窪が２人をあやす様子、さらに妊娠中の飯窪との２ショットなどを披露いした。

さらに「やっぱりかわいい人をわかるみたい、双子男子たち ニコニコして全然泣かないでご機嫌！ クレヨンしんちゃんみたいだなあ！」と愛らしい双子の様子も伝えている。

この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「可愛いが渋滞してる」「癒されます」「ニコニコさんで４人共可愛い〜」「沢山のＳＨＯＴありがとうございます」などの声が寄せられた。