◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、先頭打者本塁打、申告敬遠で迎えた３点リードの４回１死一、二塁のチャンスでは３番手左腕・デヘススの前に空振り三振に倒れた。

ベネズエラの先発はレッドソックスのランヘル・スアレス投手（３０）。フィリーズで２４、２５年と２年連続１２勝を挙げた左腕だ。大谷は昨年、地区シリーズで対戦したが、一ゴロ、空三振、左飛と３打数無安打に抑え込まれた。通算でも５打数１安打で本塁打は出ておらず、苦しめられていた。

注目の１番打者対決は、初回から熱を帯びた。まずはベネズエラのアクーニャが山本から右中間席に先取点となるソロ。ベネズエラベンチは大盛り上がりとなった。０―１の１回裏。今度は大谷がカウント２ボール、１ストライクから低めの７８・８マイル（約１２６・８キロ）カーブを捉えると、打球速度１１３・６マイル（約１８２・８キロ）、打球角度２４度のライナー性の当たりを右翼席に飛距離４２７フィート（約１３０メートル）で突き刺して試合を振り出しに戻した。

２打席連続弾の期待がかかった１点を追う３回１死二塁の２打席目は申告敬遠でブーイング。その後佐藤（阪神）の右翼線への適時二塁打で追いつき、途中出場の森下（阪神）が左翼へ勝ち越しの３ランを放った。試合序盤の敬遠という異例の展開だったが、しっかりと勝ち越した。

大谷は東京ドームの１次ラウンドで、６日の初戦・台湾戦では両軍無得点の２回に先制の満塁本塁打。チームを勢いづけると、７日の韓国戦でも２試合連発のソロ。８日のオーストラリア戦は快音が響かず、１位突破が決まっていた１０日のチェコ戦は欠場したが、１次ラウンド３試合では９打数５安打の打率５割５分６厘、２本塁打、６打点と圧巻の成績を残した。

米マイアミのローンデポパークでは、２３年ＷＢＣで準決勝、決勝を戦い優勝を経験。準決勝・メキシコ戦では１点を追う９回先頭で二塁打を放って「カモーン！」と絶叫し、村上（当時ヤクルト）の逆転サヨナラ打につなげた。決勝の米国戦では「３番・指名打者」でスタメン出場しながら、１点リードの９回に登板。２死走者なしで最後は当時同僚だったトラウト（エンゼルス）から空振り三振を奪って胴上げ投手になり、大谷伝説の新たな１ページとなった。

２４年９月１９日には、３本塁打を放つなど６打数６安打、１０打点、２盗塁の大暴れ。メジャー史上初の「５０―５０」（５０本塁打＆５０盗塁）を達成しただけでなく「５１―５１」まで数字を伸ばし、自身初のポストシーズン進出も決めた。エ軍時代から同球場では試合前の時点で１０試合に出場したが、９試合連続安打中で、通算４１打数１６安打の打率３割９分で６本塁打、１６打点をマーク。１２日（同１３日）には、「いい思い出が多くある場所なので、それを次の試合に持ち込むということはないですけど、自然にプラスになってくれればというのは大いにあると思う」と口にしていた。

試合前には東京ドームでの１次ラウンドに続いてフリー打撃を行った大谷。中継の解説のため２３年に侍ジャパン入りしていたヌートバー（カージナルス）も見つめる中、３３スイングで１３本が柵越えで、右翼の４階席に推定飛距離１４０メートルの特大弾を連発した。

２３年ＭＶＰのアクーニャ（ブレーブス）、２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエス（ジャイアンツ）らメジャーでも屈指のスター選手をそろえるベネズエラとの対戦。この日侍ジャパンは勝てば、１６日（同１７日）に、プエルトリコに勝ったイタリアと準決勝を戦い、１７日（同１８日）に米国とドミニカ共和国の勝者との決勝が待っている。一方でこの試合で敗れると、ＷＢＣ第６回大会にして初めて準決勝に進出できないこととなる。