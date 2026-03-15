◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本ーベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)

準々決勝のベネズエラ戦に臨んでいる侍ジャパン。先発マウンドを託されたエース・山本由伸投手は、4回2失点で降板しました。

初回からベネズエラ打線の猛攻を受けた山本投手。先頭打者のロナルド・アクーニャJr.選手には高めのストレートをとらえられ、豪快な一発を浴びます。それでも後続はフライとゴロに打ち取り、最少失点でしのぎました。

その裏には大谷翔平選手も豪快な一発。これで同点に追いつくも、ベネズエラ打線の勢いは止まりません。2回には先頭のエゼキエル・トーバー選手とグレイバー・トレス選手の連続での長打で1失点。再び勝ち越しを許しました。

それでも3回以降に復調を見せた山本投手。3回には3塁までランナーを進めるピンチを招くも、エウヘニオ・スアレス選手とトーバー選手を連続で空振り三振とし無失点でしのぎます。さらに4回には先頭のトレス選手をゴロに打ち取ると、後続を2者連続三振。山本投手らしさを見せ、軽くほえながらマウンドを降りました。

3点リードで迎えた5回のマウンドには、2番手で隅田知一郎投手がマウンドにあがっています。