アイドルグループFRUITS ZIPPERが15日、東京・代々木第一体育館で、「FRUITS ZIPPER×CREATEsコラボ商品発表会」に出席した。

CREATEsはヘアケア家電メーカー。今回、同グループとコラボしたヘアアイロン「9012 イオンコードレスストレートアイロン コラボ限定セット」を発売する。同商品はヘアアイロン、ポーチ、ヘアクリップをセットに、メンバーカラーで用意している。

櫻井優衣（26）は「普段のアイドルメークでも、プライベートでも使っているので、コラボできてうれしいです」。真中まな（26）は「とてもかわいい。カラフルで心が踊る」とコメント。早瀬ノエル（22）は「前髪が作りやすい」とし、「自分もいっぱい使うだろうなと思います」とアピールした。

アイドルと言えば“前髪”へのこだわり。鎮西寿々歌（27）は「見ての通りみんな個性的だけど、こだわりが一番強いのは月足。本番直前までチェックしています」と紹介。

その月足天音（26）はそのこだわりを「前髪の1本1本にこだわっているし、横毛、後れ毛も巻いています」と語った。同商品を実際に使った感想を「カールしやすいので、クルンとした状態を作りやすいです」とご満悦だった。

鎮西は「昔、みんな同じ髪形でライブをやったこともあるので、それもやってみたいです」と願った。

真中は「今回私たちのとってもかわいいヘアアイロンを出させていただけるということで、ぜひゲットしていただき、毎朝お出かけ前の時間をハッピーにすごしてください」と呼びかけ、「普段も持ち歩いて、お守り代わりになるようなヘアアイロンにしていただけたらうれしいです」とアピールした。