『アイラップ』公式が伝授 ホットケーキミックスを使った「蒸しパン」が絶賛の嵐「ウマウマでした」「洗い物なしはマジ神！」
電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』でホットケーキミックスを使った「アイラップ蒸しパン」の作り方がXに投稿され、表示回数226万件超え、2万4000「いいね！」が付く話題となっている（13日午後7時時点）。
【写真一覧】「最強です」「ウマウマ」と大好評、アイラップを使った蒸しパンの作り方
『アイラップ』の公式アカウント（@i_wrap_official）が「ホットケーキミックスを使った、 アイラップ蒸しパンが話題のようです。簡単な上、余計な洗い物も出ないので、思い立った時にすぐ作れますよ」と呼びかけている。作り方は以下の通り。
【材料】
ホットケーキミックス 150グラム、卵 1個、牛乳 100ミリリットル
【作り方】
1：アイラップホルダーにアイラップをセットし、材料を全部入れる
2：アイラップに入れた材料を、もみもみして混ぜ合わせる
3：材料が混ざったらアイラップホルダーにセットし、耐熱皿に載せて電子レンジ（500W）で4分30秒加熱する
※アイラップホルダーがない場合は、耐熱性の器に載せて袋を結ばずにねじって加熱
4：竹串を生地に刺して、生地がついてこなければ完成。生地がつく場合は少しずつ（10〜20秒）加熱して、様子を見てほしい
この投稿にユーザーからは「作りました！家のレンジが500Wなので『4分12秒』に設定。そしてしっかりめの仕上がりが好きなので『1分』追加、ふわもちのおいしい蒸しパンができて最高です ジャムもつけていただいてみます」と実際に作った報告が寄せられていた。
ほかにも「ベリーの蜂蜜漬けをかけてウマウマでした」「洗い物なしはマジ神！作ってみます！」「こんなの毎回おやつで作ってしまうやん」「アイラップ最強です」などと、称賛する声が集まっている。
【写真一覧】「最強です」「ウマウマ」と大好評、アイラップを使った蒸しパンの作り方
『アイラップ』の公式アカウント（@i_wrap_official）が「ホットケーキミックスを使った、 アイラップ蒸しパンが話題のようです。簡単な上、余計な洗い物も出ないので、思い立った時にすぐ作れますよ」と呼びかけている。作り方は以下の通り。
ホットケーキミックス 150グラム、卵 1個、牛乳 100ミリリットル
【作り方】
1：アイラップホルダーにアイラップをセットし、材料を全部入れる
2：アイラップに入れた材料を、もみもみして混ぜ合わせる
3：材料が混ざったらアイラップホルダーにセットし、耐熱皿に載せて電子レンジ（500W）で4分30秒加熱する
※アイラップホルダーがない場合は、耐熱性の器に載せて袋を結ばずにねじって加熱
4：竹串を生地に刺して、生地がついてこなければ完成。生地がつく場合は少しずつ（10〜20秒）加熱して、様子を見てほしい
この投稿にユーザーからは「作りました！家のレンジが500Wなので『4分12秒』に設定。そしてしっかりめの仕上がりが好きなので『1分』追加、ふわもちのおいしい蒸しパンができて最高です ジャムもつけていただいてみます」と実際に作った報告が寄せられていた。
ほかにも「ベリーの蜂蜜漬けをかけてウマウマでした」「洗い物なしはマジ神！作ってみます！」「こんなの毎回おやつで作ってしまうやん」「アイラップ最強です」などと、称賛する声が集まっている。