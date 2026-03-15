公園や遊び場で放置子につきまとわれると、本当に困りますよね……。自分の子どもとまったく遊べなくなることも。今回は、放置子の親と話した人のエピソードをご紹介します。

他人の距離感

「遊び場で1歳の息子と二人で遊んでいたら、4歳くらいの女の子につきまとわれました。近くに親御さんはいないみたいで、放置子っぽい感じ……。それとなく距離を取ろうとしたけど、女の子は空気を読まずにたくさん話しかけてきて、息子とゆっくり遊べる状況ではありませんでした。

『赤ちゃんがいるから危ないからね〜』と息子を離れさせようとしたけど、『大丈夫！ 〇〇ちゃんが抱っこしてあげるから！』と、息子を抱っこし始めたときは血の気が引きました。すぐにその場を離れようとしたけれど『どこに行くの？』『〇〇ちゃんも一緒に行く』『おばさんジュース買って』とつきまとわれて我慢の限界に。

『この子のお母さんかお父さんいますかー？』『ジュース買えって言われたんですけどー！』『赤ちゃんいるのでこれ以上面倒見られません！』と大声で呼びかけたら、離れた場所のベンチでスマホを見ていたお父さんがニヤニヤしながら歩いてきました。あまりにも無関心すぎて他人かと思ったわ……。

『他人に子どもの面倒を見てもらおうとするのはやめてください』『誘拐されても知りませんよ』と言ったら、適当に謝られました。放置子の親ってやっぱりおかしな人なんだな……」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年1月）

▽ 自分の子どもが迷惑をかけているとわかっているのに、見て見ぬふりをしていたのでしょうね……。他の子どもにつきまとわれたことで、自分の子どもから目を離してしまいケガにつながる可能性もあります。それだけ迷惑な行為なのだと、このお父さんには自覚していただきたいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。