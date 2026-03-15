女優平愛梨（41）が、14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。夫でJ1東京のDF長友佑都（39）との運命的な初デートについて話した。

平は長友との初デートの日、「男の人と2人きりっていうのがなくて。何を話そうかと思って心理ゲームの本とかトランプとか大量に持って行って」。MCの加藤浩次（56）らは爆笑した。

待ち合わせ場所に行くと「（長友が）荷物を、ひょいって持ってくれて。ちょっとドキっとして」。さらに店では「席についたら『水でいい？』って、水を入れてくれたんですよ。え、水を入れてくれた、と思って」。続いて「今度は『コートを掛けるよ』って」と長友の行動を話した。

「この3つに緊張してドキドキしちゃって。すごい！って思っちゃったんですね。ジェントルマンというか、優しいなと思って」と好印象を抱いた。

デート中も「話をしていたらすごい楽しくて。『じゃあ俺についてきて』みたいな感じで言われたんですよ」。平は「『俺についてきて』が『一生ついてこい』って聞こえちゃって」。サバンナ高橋茂雄（50）と島崎和歌子（53）が「え？」と身を乗り出した。平は「それは長友さん的には『2軒目についてきて』みたいな」。加藤は「そりゃそうだろ。もうちょっと丁寧にやるわ」とツッコんだ。

平はその時「はい！分かりました、って言っちゃって。返事したから心臓バクバクで」。先を歩く長友を追っていると、後ろ姿が「父の姿とそっくりだったんですよ」と話した。

その後、カラオケで「『俺、明日には帰るからね』って言われて。どこに帰るんだろう、イタリア？って考えていたら泣いちゃって。寂しいっていう感情がそこで出ちゃって」と当時の気持ちを明かした。

「泣いてるのがバレちゃうと思って、頑張って泣きやもうとしたら余計にひどくなって、過呼吸のようになって」。その時に長友は「『なに泣いてんの？』って」驚いたという。平は「わかんないですけど、もう勢いで、好きになっちゃったと思います、って」。立ち上がって告白したという。

その時に「私もう30歳でいい年なので、無理だったら無理って言ってください、ってお願いして」。加藤が「そうしたら長友さんは？」と聞くと、「『えっ？』ってなりながら、冷静に座らされて、（長友が）1曲歌ったんです」と話した。「歌っている時に、ワンフレーズが『また会えると約束するよ』って、小指に指切りしてくれたんですよ」。高橋が「歌でアンサーしてきた」、加藤は「長友どこでおぼえたんだよ、そんなこと」と笑った。