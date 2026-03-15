セミヌードモデルに妖しく迫り…「教育が必要だ」人気アイドルが不穏な“調教キス”＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

3月14日（土）に放送された最終話では、Travis Japanの七五三掛演じる桜庭が、被写体となったセミヌードモデルに妖しく迫り…。

これまで主人公のバディだった桜庭の衝撃的な本性が明らかになる展開となった。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】「僕だけと向き合ってくれる？」優しいまなざしを向ける桜庭だが…

◆カメラマン・桜庭の隠された目的が判明！

沙也香のシャンパンに薬を盛った犯人は、ウエディングプランナーの上野帆花（なえなの）だった。しかし最終話で和臣の元に届いていた怪文書については、沙也香が和臣の愛を試すために行なった自作自演だったことが判明。そして沙也香による最終試験に合格できなかった和臣は、結局離婚し、別々の道を歩むことになった。

そしてそこから時が経ち、桜庭サイドのシーンに――。

桜庭の部屋のベッドには、薄着姿の沙也香がいた。実はウエディング姿の沙也香と和臣を撮影したときに、「写真展で賞を取るための理想の被写体」として沙也香に目をつけていた桜庭。しかし和臣と一緒にいる沙也香からは、欺瞞に似たものを感じていた。そこで桜庭は2人が別れるよう、沙也香に「旦那さんの愛情が本物かどうか、テストしてみてはどうですか？」と持ちかけ、手を貸していたのだ。

こうして狙い通り沙也香を手に入れた桜庭は、満足げに彼女のセミヌード写真を撮影。しかしふいに沙也香のスマートフォンに、マッチングアプリからの通知が届いていることに気がついた。

謝る沙也香に、桜庭は冷たいトーンで「今後は教育が必要だ」と思いつつも、表面上は優しい声音で「ちゃんと、僕だけと向き合ってくれる？」と尋ねる。これに沙也香が「うん、大好きだよ」と返すと、桜庭は「続きしよっか」と笑顔を見せ、彼女の額にキスを落とした。

しかし桜庭は、脳内では「沙也香をより意のままに、従順で完璧な被写体にするために、少しずつ矯正していこう」と写真のことしか考えておらず、“和臣に協力するいい人”から一転する様に驚かされるラストとなっていた。