好かれているのがわかってて距離を取る。“追われる恋”が苦手な男性心理
恋愛では「好かれている方が有利」と言われることもありますが、男性の場合は必ずしもそうとは限りません。中には女性から強く好意を向けられるほど、距離を取りたくなる男性も。それは愛情の問題というより、心理的なバランスに関係しています。
期待に応えなければと感じる
女性からの好意を強く感じるほど、男性の中では「応えなければ」というプレッシャーが生まれます。男性はその重さを感じたとき、無意識に距離を取ることがあるのです。
恋愛の主導権を保ちたい
恋愛では、自分のペースで進めたいと感じる男性も少なくありません。そのため、女性から追われる状況になると、その主導権が失われたように感じてしまいます。
自分の気持ちを確かめたい
女性からの好意が強いと、男性は「自分はどう思っているのか」を冷静に考えようとします。その時間を作るために、一歩引くことがあります。
男性が追われる恋に戸惑うのは、必ずしも気持ちがないからではありません。関係のバランスを保とうとする心理が働いている場合もあるので、一概に脈なしと判断しないでくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼好きになるどころか「ウザい…」。男性がそっと距離を置く女性の言動