彼の「愛してる」は嘘。男性にとって“あなたは浮気相手”とわかるセリフ３選
もしかして「私、ただの浮気相手？」と感じたことはありませんか？本命の女性がいる男性は、無意識のうちに本音を漏らすもの。そこで今回は、男性にとって“あなたは浮気相手”とわかるセリフを紹介します。
「本気だから…」は逆に怪しい？
「俺は本気だから」というセリフを頻繁に口にする彼には要注意。なぜなら、本当に本気の男性は、わざわざ「本気」を強調する必要がないからです。これは彼自身が「本気ではない」という事実を無意識に打ち消そうとする心理の表れかも知れません。男性が真剣かを確かめるには、言葉より行動をチェックしましょう。
「好きなのは君だけ」は他の女性と比較しているということ
「好きなのは君だけ」というセリフにも要注意です。なぜなら、「君だけ」という表現自体が、他の女性と比較している証拠だから。この言葉の裏には「他にも関係を持っている女性がいる」という現実が隠されています。本当に一途な男性は、わざわざ他の女性との比較をする必要がありません。
「こんなに好きになるなんて…」の裏にある本音
「こんなに好きになるなんて…」という一見ロマンチックなセリフですが、裏を返せば「最初はあなたを本気で好きになるつもりはなかった」という告白。この発言が将来の具体的なビジョンと共に語られるなら良いのですが、ただのムード作りの一環ならあなたは浮気相手なのでしょう。
男性の本心は甘い言葉だけで判断せず、行動をよく観察することが大切。もし家族や友人に紹介されない、デートは人目につかない場所ばかり、SNSには一切登場しないなどの状況が続くなら、今回紹介したセリフと合わせて男性の本気度を疑ってみるべきです。
🌼「その一言が…」関係を清算する決定打となった【不倫男のセリフ】