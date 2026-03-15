湯船に入る人 vs シャワーだけの人、眠りやすさはどう変わる？
一日の終わりにお風呂に入る習慣は人それぞれ。ゆっくり湯船につかる人もいれば、シャワーだけで済ませる人もいます。どちらも一般的な入浴スタイルですが、眠りやすさという点では違いがあるのでしょうか？そこで今回は、湯船につかる入浴とシャワー中心の入浴、それぞれが睡眠にどのような影響を与えるのかを解説します。
湯船につかると体がリラックスしやすい
湯船につかると体全体が温まり、血流が促されやすくなるとされています。体温がゆっくり上がることで筋肉の緊張がほぐれやすく、体がリラックスした状態になりやすいと考えられています。
シャワーはスッキリ感を得られる
一方でシャワーは短時間で済ませやすく、忙しい日でも取り入れやすい入浴方法。体をさっと流すだけでも気分が切り替わり、リフレッシュした感覚を得られるでしょう。
ただし体を温める時間が短いため、湯船に入る場合と比べると体温の変化は小さく、眠気につながるリラックス感は感じにくいこともあります。
眠りやすさを左右するのは“体温の変化”
眠りに影響するのは、湯船かシャワーかという違いよりも、入浴後の体温の変化。湯船に入ると体温が一度上がり、その後ゆっくり下がる過程で眠気が出やすくなるとされています。そのため、眠りを意識する場合には就寝の１〜２時間前にぬるめのお湯に入る方法が勧められることもあります。
湯船につかる方法にも、シャワーだけで済ませる方法にもそれぞれメリットがあります。眠りやすさという点では体をゆっくり温める入浴を取り入れる人も多いようですが、大切なのは自分の生活リズムに合った入浴習慣を見つけること。心地よい入浴時間が、穏やかな眠りにつながるきっかけになるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は、入浴習慣や睡眠に関する専門家の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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