追いかける女 vs 追わせる女、男性が本気になるのはどっち？
恋愛では「追いかけた方が負け」といった話を耳にすることがあります。ただ、実際の恋はそんな単純なものではありません。では、自分から追いかける女性と、相手に追わせる空気を作る女性。男性が本気になりやすいのは、どちらなのでしょうか？
追いかける恋は、気持ちが偏りやすい
好きな気持ちが強いほど、自分から連絡をしたり、予定を合わせたりすることが増えます。行動力があるのは魅力ですが、追い続ける関係になると、恋の主導権が一方に偏ってしまうでしょう。男性は安心する一方で、恋の緊張感を感じにくくなるものです。
追わせる女性は、距離感を保てる
一方で、男性にすべてを任せるわけではなく、程よい距離感を保てる女性も。無理に追いかけることはせず、自分の生活や時間を大切にしている余裕が、男性に「もっと知りたい」と思わせます。
本気は“自分で動いた恋”に生まれる
男性が本気になりやすいのは、自分から動いた恋です。追わせる女性は、男性の行動意欲を自然に引き出します。
恋は追うことが悪いわけではありません。ただ、関係が続くほど大切になるのはバランス。男性が本気になるのは、自分から近づきたいと思える女性なのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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