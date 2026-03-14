気まずい雰囲気にならない。“沈黙の扱い方”に出る男性の本命サイン
恋愛をしていく上で、実は会話が続くかどうかより大事なのが“沈黙の時間”。本気の男性は、沈黙を不安な空気にしません。今回は、そんな“沈黙の扱い方”に出る男性の本命サインについて解説します。
無理に話題を詰め込もうとしない
男性が沈黙になるたびに焦って話題を作るのではなく自然に過ごせるのは、あなたと一緒にいるだけで安心しているからです。本命相手ほど、無理に空気を埋めません。
沈黙の時間を共有する
同じ景色を見たり、ゆっくりコーヒーを飲んだり。言葉がなくても一緒にいられるのは、関係が落ち着いている証拠です。男性は本命相手といると気持ちが落ち着く傾向もあり、自然と沈黙の時間が増えます。
気まずい雰囲気にしない
男性が、沈黙が続いたあとに自然に会話を戻せるのは、２人の関係性に自信があるからでしょう。男性は本命相手ほど、気まずい雰囲気にさせない振る舞いをします。
本気の恋は言葉だけで続くものではありません。沈黙を焦らず、共有し、気まずい雰囲気にしない。そんな空気感が男性にあるなら、あなたに本気と捉えてくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
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