「最近なんだか冷たい…」不倫中の男性が妻に見せる態度の変化
夫の態度が急に変わったと感じるとき、そこには何らかの理由が隠れている可能性があります。仕事のストレスや環境の変化なども考えられますが、不倫中の男性には“家庭での態度”に共通する変化が見られるもの。しかもそれは、日常の中の小さな違和感として表れるのが特徴です。
会話が減り、反応が淡白になる
以前は自然に会話していたのに、最近は話しかけても反応が薄い。質問には答えるものの、そこから会話が広がらない。不倫中の男性は家庭での心理的距離を無意識に取ろうとすることがあり、その結果として会話の温度が下がることがあります。
理由のない不機嫌が増える
小さなことでイライラしたり、必要以上に強い口調になったりすることも。これは罪悪感やストレスが家庭での態度に影響しているのかもしれません。夫自身も自覚しないまま、感情のバランスが崩れることがあります。
必要以上に優しくなる
逆に、夫が急に優しくなるケースも。プレゼントを買ってくる、家事を手伝うなど、これまでになかった行動が増えることがあります。これは罪悪感から家庭への態度が変化する典型的なパターンのひとつです。
不倫のサインは多くの場合、日常の態度の変化として表れます。大切なのは一つの出来事で判断することではなく、変化のパターンを冷静に見ること。小さな違和感の積み重ねが、状況を理解するヒントになることがあります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「そこまで怒る？」不倫中の人にだけ出やすい“不自然すぎる反応”