「何を着ても決まらない…」40代からのコーデを即更新する【ZARA】大判スカーフ活用術
「服はたくさん持っているはずなのに、40代に入った途端、何を着てもなんだか決まらない…」という感覚に心当たりはありませんか？それは服が足りないのではなく、肌質や体型の変化、そして定番アイテムのシルエットが少しずつ今のトレンドとズレてきているサインかもしれません。とはいえ、クローゼットを丸ごと買い替えるのは大変。そんなときに頼れるのが、コーデの印象を手軽に変えてくれる「スカーフ」です。
品を添えながら体型カバーも。レフ板効果まで備えた”スカーフ”が万能すぎる！
服で総柄を取り入れるのは少しハードルが高く感じても、スカーフなら気軽にトライできるのが魅力。今季はスカーフ人気が高まり、柄や素材のバリエーションも豊富に揃っています。特に大判サイズを選ぶとアレンジの幅が広がり、シンプルな装いに加えるだけで着こなしの鮮度を高めてくれます。
▲フローラル柄モダールブレンドスカーフ ￥5,290 / ZARA
例えば【ZARA】で見つけたこちらは100×200cmの大判サイズ。モノトーンのフローラル柄なので派手になりすぎず、大人の装いに自然になじみます。軽やかな素材感で春先のコーデにも取り入れやすく、いつものシンプルコーデに１枚足すだけで、マンネリ気味だった着こなしがぐっと今っぽい印象に。マダム感を回避してデイリーになじませる、今っぽい取り入れ方をチェックしてみましょう。
顔まわりをパッと明るく！くすみさえも払拭する“肩掛けスタイル”
40代以降になると、トップスの色が顔色の印象を左右しやすくなります。そんなときこそスカーフの出番。
スカーフを肩に掛けるだけで顔まわりに明るさが生まれ、レフ板のような効果で表情をパッと引き立ててくれます。春先の肌寒い日には軽い防寒にもなり、シンプルなコーデに奥行きもプラス。三角に折ってラフに肩掛けすると、コンサバになりすぎず、ほどよい抜け感のある今っぽいスタイルに仕上がります。
シンプル服が即旬にサマ見え！体型カバーも叶える”腰巻きスタイル”
マンネリ化したコーデを今っぽく更新するなら、スカーフの腰巻きスタイルもおすすめ。ほどよいアクセントが加わり、手抜き感のないリラクシーな着こなしが完成します。
例えばシックなオールブラックコーデにスカーフを１枚プラスするだけで、装いの華やかさがぐっとアップ。三角に折って腰に巻けば、お腹まわりの視線を自然に分散させてすっきり見せる効果も期待できます。また、サイドで結んで巻きスカート風にアレンジすれば、ヒップや腰まわりをさりげなくカバーすることも可能。折り方や巻き方次第で、洒落感と実用性を両立できる大人世代にうれしいテクニックです。
さらりとした薄手の大判スカーフは、春だけでなく夏の冷房対策や日除けとしても活躍するアイテム。１枚ワードローブに加えておくだけで着こなしの幅が広がり、マンネリ気味だったコーデを簡単に更新できます。ぜひお気に入りの柄を見つけて、毎日のスタイリングに取り入れてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼服は今っぽいのにおば見えしてない？大人世代の若見えは「小物バランス」が決め手