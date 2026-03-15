◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）の負傷により、2回の守備から途中出場の森下翔太外野手（25＝阪神）が2―2の3回1死二、三塁から勝ち越しの3ランを放った。

若き虎戦士がいきなり結果を残した。初回に鈴木が二盗を狙った際に足を負傷。2回の守備から森下が途中出場した。

2―2の同点で巡ってきた3回1死二、三塁のチャンス。森下はボールカウント2―2からベネズエラ先発のR・スアレスが投じた5球目チェンジアップを泳ぎながらはじき返すと、打球を左翼席に叩き込む逆転3ランを叩き込んだ。森下は打った瞬間に右の人差し指を突き上げて、豪快なガッツポーズで喜びを爆発させた。ベンチでは井端弘和監督もフェンスを乗り越えて逆転弾を喜んだ。

ネットでは「最高すぎる！」「よくやった！」「由伸を救った！」「メジャーに森下が見つかってしまった」「大一番で結果残すの凄すぎ！」などの声が上がった。