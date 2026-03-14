【２ヶ月でウエスト−３cm】“骨盤を立てて座る”だけ。ぽっこり下腹が変わった簡単習慣
「体重はそこまで増えていないのに、なぜか下腹だけが出てきた」と感じていたAさん（41歳・事務職）。デスクワーク中心の生活で１日のほとんどを座って過ごすため、気づけば背中が丸まり、骨盤が後ろに倒れた姿勢になっていたといいます。そこで“骨盤を立てて座る”ことを意識するようにしたそうです。
まずは「骨盤を起こして座る」感覚を覚える
仕事中、座りっぱなしのAさんは椅子に深く座り、骨盤をまっすぐ立てることを意識するように。背中を無理に伸ばすのではなく、坐骨（お尻の骨）で座ることを体に覚えさせようとしました。
最初は長く続けるのが難しかったそうですが、１日に何度か姿勢を意識して変えることを心がけていると、次第に自然と骨盤を立てて座る時間が伸びていったといいます。
下腹のぽっこりは“座り姿勢”が影響することも
骨盤が後ろに倒れる姿勢が続くと、腹筋が使われにくくなり、内臓が前に押し出される状態になりやすくなります。その結果、実際の脂肪量以上に下腹が出て見えることも。
Aさんも姿勢を意識するようになって３週間ほどで、下腹の前への張り出しが少しずつ減った感覚があったといいます。
２ヶ月で−３cm。お腹まわりのラインが変わった
Aさんは特別な運動をしたわけではありません。それでも、姿勢が整うことで体幹が自然と使われるようになり、ウエストまわりのラインに変化が。結果として２ヶ月で−３cmという変化につながりました。
ダイエットというと運動や食事制限を思い浮かべがちですが、まずは体の土台となる姿勢を整えることも大切なことの１つ。デスクワークが多い人ほど、“座り方”を見直すだけでお腹のラインは変わり始めるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで制作しています
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