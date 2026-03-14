ぽっこり下腹＆くびれ不足に効く！１日２セット【お腹がドンドン引き締まる】簡単エクササイズ
「お腹のたるみが気になる」「くびれがなくて寸胴体型に見える…」そんな悩みにおすすめなのが、ねじる動きでお腹を引き締める簡単エクササイズ【ロシアンツイスト】。お腹を左右にしっかりひねることで、「腹斜筋」にアプローチでき、ぽっこりお腹＆くびれ不足を同時にケアできます。座ったままでOKなので、テレビを見ながらでも取り入れやすいのも魅力です。
🌼腹筋運動よりラクちんなのに痩せ効果大。１日30秒【お腹の凹ませが叶う】簡単ポーズ
ロシアンツイスト
（１）ひざを立てて床に座る
（２）脇腹の筋肉を意識しながらお腹を左にねじる
▲動きに合わせて両手と目線も左に移します
（３）（２）と同様に、脇腹の筋肉を意識しながらお腹を右にねじる
（２）、（３）で１回とカウントして１セット10回、“１日あたり２セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹の横の筋肉を意識して行うこと」がポイント。反動を使わずに、きちんと脇腹の筋肉を使って上半身をねじることを心がけてくださいね。＜エクササイズ監修：齋藤涼太（パーソナルトレーナー協会“Trigger”理事長）＞