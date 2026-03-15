米マイアミで準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。途中出場の森下翔太（阪神）が3回に勝ち越し3ラン。Xにはファンの絶賛が並んだ。

2-2の3回1死二、三塁。森下がスアレスの変化球を振りぬいた。打球は左翼スタンドへ消え、値千金の勝ち越し3ランとなった。

「3番・中堅」で先発出場したのは鈴木誠也だったが、鈴木は初回に二盗を試みた際に負傷。2回の守備から森下が入っていた。

貴重な一発を放った25歳に、日本人ファンも大興奮。Xには「森下翔太は神」「やっぱ森下なんよ」「デスパイネみたいなホームラン打つやん森下」「森下初見でスアレスのチェンジアップ拾って持ってくのエグすぎるて」「森下ヒーローすぎる、負傷交代ででてきて大きな仕事した。勝負強い。さすが」などの声が上がっていた。

森下の前には佐藤輝明が同点タイムリー。阪神勢2人の活躍に「これが世界の阪神タイガースや！」「あかん阪神優勝やこれ」「阪神勢大車輪の活躍やんか」などと、阪神ファンの歓喜の声が続出していた。



（THE ANSWER編集部）