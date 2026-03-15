「ほんとに産後?!」高畑充希、“眩しい夜”振り返る「目ん玉飛び出ました、、」「雰囲気が変わり、綺麗です」
女優の高畑充希が14日にインスタグラムを更新し、13日に行われた第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショットを公開。着物姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】高畑充希、ファン称賛の着物姿
高畑が「眩しい夜でした」と投稿したのは第49回日本アカデミー賞授賞式の会場で撮影された複数のショット。写真には映画『国宝』監督の李相日との2ショットや共演者、関係者との集合ショット、さらに映画『秒速5センチメートル』で共演したキャスト陣や関係者との集合ショットなどが収められている。
投稿の中で高畑は映画に携わったスタッフとの出会いについて振り返りながら「目の前の（いま）がひとつひとつ積み重なって、数年後に目の当たりにする景色に繋がるのだな、と。一瞬とて意味のない時間は無いのだな、と思い知らされました。これは、ぼーっとしていられないな、と」とコメントしつつ「でも、今は、ぼーっと子供の寝顔をみている時間が1番幸せです。数年後の仕事には繋がらない時間かもしれないけど、数年後の自分を満たしてくれる想い出にはなると思うので、しばらく私はぼーっと過ごそうと思います」とつづっている。
投稿の中で披露している授賞式の着物姿にファンからは「ほんとに産後?!」「目ん玉飛び出ました、、」「雰囲気が変わり、綺麗です」などの声が集まっている。
■高畑充希（たかはた みつき）
1991年12月14日生まれ。大阪府出身。2005年、オーディションを経て女優デビュー。以降、2007年から6年間にわたってミュージカル『ピーターパン』でピーターパン役を務める。2016年に連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（NHK総合）で主演を務めると、以降は『過保護のカホコ』（日本テレビ系）、『unknown』（テレビ朝日系）などの話題作で主演を務める。2024年11月にはドラマ『1122 いいふうふ』（Amazon Prime Video）で共演した岡田将生との結婚を発表。2026年1月には第1子出産を公表した。
引用：「高畑充希」インスタグラム（＠mitsuki_takahata）
【写真】高畑充希、ファン称賛の着物姿
高畑が「眩しい夜でした」と投稿したのは第49回日本アカデミー賞授賞式の会場で撮影された複数のショット。写真には映画『国宝』監督の李相日との2ショットや共演者、関係者との集合ショット、さらに映画『秒速5センチメートル』で共演したキャスト陣や関係者との集合ショットなどが収められている。
投稿の中で披露している授賞式の着物姿にファンからは「ほんとに産後?!」「目ん玉飛び出ました、、」「雰囲気が変わり、綺麗です」などの声が集まっている。
■高畑充希（たかはた みつき）
1991年12月14日生まれ。大阪府出身。2005年、オーディションを経て女優デビュー。以降、2007年から6年間にわたってミュージカル『ピーターパン』でピーターパン役を務める。2016年に連続テレビ小説『とと姉ちゃん』（NHK総合）で主演を務めると、以降は『過保護のカホコ』（日本テレビ系）、『unknown』（テレビ朝日系）などの話題作で主演を務める。2024年11月にはドラマ『1122 いいふうふ』（Amazon Prime Video）で共演した岡田将生との結婚を発表。2026年1月には第1子出産を公表した。
引用：「高畑充希」インスタグラム（＠mitsuki_takahata）