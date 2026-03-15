ベネズエラとWBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平が今大会3本目のアーチとなる先頭打者ホームランを放った。表の攻撃で、ベネズエラのロナルド・アクーニャJr.に先頭打者本塁打を浴びたばかり。“先頭打者HR返し”でローンデポ・パークを熱狂に包み込んだ。試合前にある“予兆”があった。

3冠王のご利益はてきめんだった。初回に先発・山本由伸投手が先頭打者ホームランを浴びた直後。大谷は昨季メジャー12勝のスアレスを粉砕した。4球目、低めのスライダーをすくい上げ、右翼席へ打った瞬間の一撃。同点に追いついた。打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）という強烈な一撃を放ったバットには、ある秘密が隠されていた。

試合前、フリー打撃の打撃ケージに入る直前だった。大谷がカブレラコーチのもとに歩み寄ると、自分のバットを突然カブレラコーチの太ももあたりにこすりつけた。3冠王のご利益を自分のバットにもらおうという魂胆か、笑顔のいたずらに「おいおい」といった表情で驚いたカブレラコーチも大谷の体を抱き寄せ、健闘を称え合った。その様子をベネズエラ代表公式インスタグラムが公開している。

カブレラコーチは戦前、大谷は「四球4つ」と対戦を避ける発言をしたことが話題になった。これを受け、会見で大谷は「東京の家にカブレラ選手のサインバットが置いてあるんですが、触って力をつけてきたので、その力を存分に発揮したいなと。打てなかったら、ご利益がなかったと思って。それくらいの気持ちで頑張りたい」と語っていたが、試合直前にさらに“注入”した格好となった。

そして、いきなり飛び出した先頭打者弾。X上には「ご利益あったね 由伸がやられたら取り返す さすがです」「ベネズエラ、宣言通り大谷翔平敬遠しないから失点するんだぞ？」「カブレラ効果すげー！（大谷初回ホームラン）」「ご利益ありましたねw すごすぎる！」などの声が寄せられ、話題沸騰となっていた。



（THE ANSWER編集部）