米マイアミで準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。先発マウンドに上がったドジャース山本由伸投手が3回で2失点。苦しい展開に、ファンから様々な声が上がった。

負ければ連覇への道が断たれる準々決勝。先発マウンドを託されたのは、大エースの山本だった。

初回、先頭打者のアクーニャJr.と対峙した。初球は変化球でボール。続く2球目だった。真ん中付近に入ったボールを捉えられ、右中間席への先頭打者弾を浴びた。

すぐに大谷翔平の先頭打者弾で追いついたものの、2回には連続二塁打で勝ち越された。3回は1死三塁とされたが、連続三振で切り抜けた。

何とか2失点でしのいではいるものの、日本人ファンに心配が広がる。Xには「今日の由伸どうしちゃったの 毎回先頭打者に長打 踏ん張ってくれぇ」「由伸どうした」「山本由伸がこんなポンポン長打打たれるなんて」「ベネズエラ打線がバケモンすぎる」などの声が上がった。

ただ、3回はピンチを切り抜け、「由伸踏ん張ってくれた！」「よく抑えた」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）