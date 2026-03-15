アジア杯に臨んでいるＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、日本時間午後２時から同４１位のフィリピンと準々決勝で対戦する。勝てば１０大会連続１０度目のＷ杯出場が決まる。

今大会のなでしこは相手を寄せ付けない戦いを続けている。初戦の台湾戦はボール支配率８割以上を誇りながら、シュート本数も３０本以上を記録。最後は２―０で制し、好発進を決めた。続く第２戦のインド戦では驚異の１１得点を残し、ＭＦ宮沢ひなたとＦＷ植木理子がそれぞれハットトリックを決めた。第３戦もベトナムに４―０で危なげなく勝利。３試合で１７得点奪いながら、失点はいまだ０と、攻守で圧倒している。

フィリピンは韓国、オーストラリア、イランと同組のＡ組で３位。世界ランクは台湾（４０位）と１差で、ランクから言えば格下の相手となる。ポイントは、守備を固めた相手を崩せるかどうか。初戦の台湾戦は前半のほとんどの時間で攻めたが、無得点。後半１６分にＭＦ谷川萌々子が先制点を決めるまで、我慢の時間が続いた。昨年７月の東アジアＥ―１選手権でも引いた相手を突破できず、大会３連覇を逃した。ここからは一発勝負になるため、足元をすくれないよう、注意する必要がある。

２４年１２月に初の外国出身監督となったニールセン監督は、就任当初から積極的にプレスをかけ、試合を支配する攻撃的なサッカーを目指している。火力は第２戦のインド戦で証明済みだ。一度火がつけばゴールラッシュの幕が開け、大量得点につながる可能性もある。序盤に先制点を奪って、試合の主導権を握り、ブラジルへの切符をつかみたい。

◆女子アジア杯 ２０２７年ブラジル女子Ｗ杯の予選を兼ねる。大会の上位６チームがＷ杯の切符を獲得。準決勝に進出した時点で、Ｗ杯出場が決まる。準々決勝で敗北したチームは、準々決勝敗退チーム同士で１試合のプレーオフを行い、勝利すればＷ杯出場、敗れれば大陸間プレーオフに回る。