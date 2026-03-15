俳優の桜田通（３４）が１５日、都内で２０２６年度カレンダー「ＤＯＲＩ’Ｓ ＪＡＰＡＮ／ＫＹＯＴＯ ＥＤＩＴＩＯＮ」の発売記念イベントを開催し、今年取り組んでいることなどを語った。

「星のや京都」などで撮影した一冊。自己採点を問われると「１２０点」と胸を張った。

新年度が近づいていることから、新たに挑戦していることについて「トレーニングを始めた」と告白。仕事を機に体作りに取り組むようになったといい「１年間はトレーニングを続けてみようかなと。２０代の頃より運動しなければ老いていくのかなと思うので、状態を維持できるようにトレーニングしたいなと思います」と誓った。

ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティーショー「さよならプロポーズ」にスタジオメンバーとして出演しており、様々なカップルの姿を見守っている。番組を通して「自分の結婚に対して考えたことが正直なかったけど、結婚することで誰かと誰かが一緒になることって奇跡なんだなと思った」と考え方に変化があったことを明かし、「４０代に向けて良いご縁があったらいいなと考えさせられました」と意欲を見せていた。