◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

日本・源田壮亮内野手（３３）＝西武＝が「８番・遊撃」でスタメン出場。第１打席は四球で出塁すると、４回１死で迎えた第２打席で中前打を放ち、今大会通算８打数５安打として、打率を６割２分５厘に上げた。

井端監督に堅実な守備を買われて２大会連続出場となったが、打撃でも存在感を示している。１次ラウンド（Ｒ）、６日の台湾戦に「８番・遊撃」でフル出場して３安打４打点。７日の韓国戦は無安打も、８日のオーストラリア戦で１安打。１次Ｒ通算４試合で７打数４安打、打率５割７分１厘、４打点、４四死球と好調をキープしている。

ＷＢＣ初出場した２３年大会は１次Ｒの韓国戦で帰塁時に右手小指を骨折したが、志願して試合出場を続けて、優勝に貢献。「年齢的にも、自分の中でも、今回が最後だなと。最後、優勝していい思い出にしたいなと思います」と“代表引退”の覚悟を決めて、グラウンドに立っている。

◆源田 壮亮（げんだ・そうすけ）１９９３年２月１６日、大分・大分市生まれ。３３歳。大分商では甲子園経験なし。愛知学院大、トヨタ自動車を経て、２０１６年ドラフト３位で西武に入団。１年目の１７年には全試合に出場して打率２割７分、３本塁打、５７打点の成績を残して新人王を獲得。１８年から２４年までは遊撃手として７年連続７度のゴールデン・グラブ賞を受賞した。１７９センチ、７７キロ。右投左打。今季推定年俸は３億円。