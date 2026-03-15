ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーが来月５日開始の情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・１１時３５分）で進行役を務めることが１５日、決まった。

浦野は同日放送で、自身が出演中の「サンデー・ジャポン」でリポーターとしてお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也を突撃。その場で自身の進行役就任を知らされた。浦野はサプライズ発表に「訳がわからない」と戸惑いを隠せなかったが、上田を前に「やります！」と力強く宣言した。

番組の内容についてもまだ知らされたばかりだが「私が（時事問題に）すごく詳しいわけではないので、その分、誰にでもわかりやすく伝えることが出来るのかなと思っています」と期待。「上司から『困ったら上田さんに頼ってください！』と言われているので、頼って進行させていただきます！」と意気込んだ。

浦野は４月で入社３年目の２４歳。「小さいころから見ていて憧れていた上田さんと、まさかご一緒できると思っていなかったので、すごくうれしいです！」と歓喜。上田と共に浦野も生放送の情報番組でメインを務めるのは初めてだが「上田さんの番組なので必ず面白い番組になると思います。ぜひ見てください！頑張ります！」と呼びかけた。

「上田晋也のー」は、２９日で放送を終了する歌手・和田アキ子がＭＣを務める「アッコにおまかせ！」の後番組。一見自分には関係がないと思える国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージと共に届ける内容。スタジオは日曜昼のファミレスをイメージし、２人に加え専門家やパネラーを加え井戸端会議のような雰囲気で行われる予定という。