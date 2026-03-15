俳優の妻夫木聡が、豪華俳優陣との集合ショットを披露しファンを沸かせた。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃日本アカデミー賞」とハッシュタグを付け、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でした またここへ戻ってこられるよう、精進します」と一言。

そして、吉沢亮、山田裕貴、松村北斗、長塚京三との豪華５ショットを披露し、「吉沢くん、素晴らしいお芝居でした 心よりおめでとう」「山田くん、相変わらず話が上手すぎます」「北斗くん、またやろうね（ボクシンググローブの絵文字）」「京三さん、久しぶりにお会いできて嬉しかったです」と、それぞれに向けたメッセージを添え、最後に「受賞された皆さん、おめでとうございます」とつづった。

この投稿には「優秀主演男優賞受賞おめでとうございます！」「ステキなお写真」「すごい写真」「みなさん素敵です」「イケメン大集合」「北斗くんのボクシング先輩は妻くんでしたか！」「私の中では最優秀賞でしたよ」「ブッキーの笑顔はいつでもどこでも素敵です」「ぶっきーの人柄も全身全霊の演技もいつも尊敬です」といったコメントが寄せられている。