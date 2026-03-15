第1回WBCで不振にあえぎ、チーム内の温度差や混乱にも直面しながら、誰よりも重圧を背負い続けたイチロー。アメリカ戦で放った先頭打者ホームランに込めた覚悟、そして“変貌”と評された振る舞いの真意とは何だったのか――。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『イチロー・インタビューズ完全版』（文春文庫）より一部を抜粋し、孤高のリーダーが明かした舞台裏を紹介する。（全3回の1回目／2回目に続く）

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不振にあえぐ中でもイチローが胸を張っていた理由

イチローにとって辛かったのは、1次リーグで思うような結果を残せなかったことだった。日本のチームと4試合戦った練習試合では16打数3安打、.188、1次リーグの3試合でも13打数3安打の.231。

メジャーのピッチャーはほとんどが「1、2、3」のタイミングで投げてくる。ところが、アジアのピッチャーは「1、2、の、3」のタイミングで投げてくる。しかも、たとえば中国あたりのプロとは言えないレベルのピッチャーが相手だと、速すぎるくらいでちょうどいい反応ができてしまうイチローにとっては完全にタイミングがズレてしまう。

「いや、ズレていないからああなっちゃったんでしょう（笑）。あれに合ってしまうようでは、その後のアメリカで苦労したと思います。ズレないままのタイミングで打てていたから、結果は出なかったけど、とりあえずノーマルの状態を保つことはできました」

期待が大きい分、結果が出なければ失望感も大きくなってしまう。ましてチームを一人で鼓舞してきた福岡からの流れは、イチローに、当然のごとく結果を求めた。それは、距離感を測りかねていた選手たちにとっても同じだったはずだ。

だからこそ、結果が出ないことがチームを引っ張っていく上での障害にもなりかねない。それでもイチローは、胸を張っていた。堂々と振る舞っていた。

「あのときの僕を支えていたのは、自分がやってきたことへのプライドと、これからやろうとしていることへの自信でした。ゲームが始まってからは、僕は無理して話しかけたりするようなことはしていません。その後は必要だと思うことをみんなの前で話しただけです。

そのあたりは谷繁（元信）さんと宮本（慎也）さんに助けられましたね。とくに宮本さんはチームの中のことをよく見ていてくれて、タイミングを見計らって僕の耳元で囁いてくれるんです。気持ちがまとまってないから締めたほうがいいんじゃないか、お前から言ったほうがいいんじゃないかって」

選手たちとの温度差

1次リーグの3戦目。韓国に逆転負けを喫しての、A組2位通過。モヤモヤした不安を残したまま、イチローはアメリカへと旅立った。

しかし、渡米してからも、選手たちの温度差を縮めることはなかなかできなかった。アリゾナにある韓国料理の店で選手たちが食事をしていることも、じつはイチローには理解できなかった。

「だって、東京で韓国に負けて、その悔しさを持ったまま次に戦うことがわかっているんだから。そんなときに、コリアン・バーベキューの店には意地でも行かないという気概が欲しいじゃないですか」

アリゾナでは、ホテルにチェックインする際に部屋が足りなかったり、ユニフォームを忘れる選手がいたり、チームの中からは、まだ混乱と覇気のなさが伝わってきていた。

「アリゾナに着いた頃にはみんなの中に自分たちが勝っていくんだという自信があったとは思えませんでした。アリゾナで、メジャーのチームとオープン戦を3試合しましたが、あのときはさすがに怖くなりました。だって試合に出ているのはほとんどマイナーリーガーなのに、みんなビックリしていましたから……これはまずいなと思いましたよ。本番で戦うチームにはテレビでしか見たことのないメジャーリーガーがバンバン出てくるんです。

アナハイムでアメリカと戦う試合前も、相手のバッティング練習をまだ一ファンとして見ているように見えました。とてもこれからコイツらと戦うんだという雰囲気ではなかった。近くで見たっていいのに、みんなでまとまって遠くで見ていて、誰も近づかない。そんな中でも自分たちの野球ができるかどうか。その自信は最初はみんなにはなかったと僕は思っているし、でも、何かをきっかけにグッと自信を持つのも確かなんです」

だからこそ、メジャーリーガーのトップに君臨し続けるイチローは、アメリカ戦の第1打席にすべてを賭けた。その背中を、仲間たちが見てくれていると信じて――。

日本選手を勇気づけたアメリカ戦での先頭打者ホームラン

「ピービーの2球目、外に決まったストライク。あのコースでは無理でしたが、内側に入ってきたら狙ってやろうと思っていました」

3球目、イチローの思惑通り、内側に来たボールを完璧に捉えての、先頭打者ホームラン。アメリカのエース、パドレスのジェイク・ピービーから放ったこの一本は、ジャパンの選手たちを間違いなく、勇気づけた。

「アメリカに来て僕の動きは本来に近くなりましたけど、日本でやっているときには、みんなの中にもイチローはどうなのかなぁっていうのがあったと思うんです。でもあのホームランで、アメリカでの僕はやるんだと感じてくれた人がいたと思う。それがチームに行けるという気持ちを生み出してくれるものだと僕は信じていたので、あのホームランはメチャメチャ気持ちよかったし、大きな一本でした。それだけ背負ってるものがありましたから……」

結局は理解不能な判定の挙げ句、アメリカにサヨナラ負けを喫した試合後。イチローは選手たちの変化を肌で感じ取っていた。

「みんな、やれたはずだと感じていました。背中が違って見えましたから。最初に3点取ってイケるかもしれないという自信が湧いてくると、こんなに変わるものかと思うくらい、チームは変わっていった。あれだけのメンバーを揃えたアメリカに勝つことはものすごく大きなことなんです。それこそ、歴史の一歩ですよ。

メジャーリーグという最高の舞台に憧れ続けて、とてもかなわないと思っていた相手と戦えた……あの試合は負けてしまったけど、アメリカとあれだけのゲームをやれたことが、その後の僕らのゲームの礎を作ってくれたんだと思います」

イチローはこの大会中、感情の赴くままに喜怒哀楽を表現した。チームを鼓舞するために、理性を解き放ち、本能に任せた結果だった。その姿に驚いた周囲は、そんな感情的な姿を“イチローの変貌”と表現した。

「変わったんじゃなくて、表現するようになった、ってことです。内側に持っているものをマリナーズのユニフォームを着ているときは抑えられたけど、ジャパンのユニフォームでは抑えられなかった。なにしろ、王監督に恥をかかせられないとまで言ってしまいましたから（笑）。重荷を背負おうとする自分がいたのは、自分に自信があるからでしょ。自分の内面を出していくって、そういうことだと思います。

自分のことを隠そうとしたり、本当のことを言われたときにそれを否定したくなる気持ちっていうのは、自信のなさの表れでしょう。本当の自分を出していいと思えるのは、恐らくイチローという選手を上回る鈴木一朗が、それだけの自信を持っていたからじゃないでしょうか」

〈「世界の王選手を世界の王監督にしたかった」日本が第1回WBCを制覇した瞬間、イチローの目に焼き付いた“歓喜の光景”〉へ続く

（石田 雄太／文春文庫）