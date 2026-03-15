〈《第1回WBC》「これはまずいなと思いました」アメリカ戦前に自信を失いかける日本の選手たち→“孤高のリーダー”イチローの第1打席で一変した“チームの空気”〉から続く

第1回WBC制覇の瞬間、日の丸に包まれながら王貞治監督と抱き合ったイチロー。その歓喜の裏で、彼は何を背負い、何と闘っていたのか――。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『イチロー・インタビューズ完全版』（文春文庫）より一部を抜粋し、世界一の翌日に明かされた覚悟と苦闘の日々に迫る。（全3回の2回目／3回目に続く）

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WBC制覇の翌日、イチローを待っていたのは…

イチローと王貞治が抱き合った。その時、風がイタズラをして、イチローが手にしていた日の丸が、二人をふわっと包み込んだ。日本がWBCを制覇した直後の、あまりにもできすぎた光景――世界一の歓喜の渦に包まれたイチローはその翌日、いつもの時間が流れる静かな場所に戻っていた。そして、熱い言葉と頼れる背中で日本を牽引した激闘の日々を淡々と語り始めた。イチローはなぜこれほど日本のことを想って戦ったのだろう。

世界一のシャンパンに酔いしれた翌日。

サンディエゴからアリゾナにある自宅へ戻ったイチローを待っていたのは、妻の弓子さんが用意していた世界一を祝うケーキと、とっておきのワインだった。

「昨日は、どれくらいの人が見ていてくれたのかなぁ……」

その数字が瞬間的に56％にまで達していたと聞いて、イチローは嬉しそうに笑った。

和やかな空気が漂っていた。

特製のケースに収められた金メダルが台の上に置かれていた。その傍らに、もう使うことのない選手用のIDカードが置いてある。

満足感と、解放感――。

スーツケースの上には、決勝戦で着たジャパンのビジター用のユニフォームがかけられていた。グレーのズボンの左ヒザには、ホームに滑り込んだとき、キューバのキャッチャーがつけていた青いレガースと激突したことを示す青い色がこびりついていた。

まさに、激戦の痕だった。

「僕は、世界の王選手を世界の王監督にしたかった」

イチローに改めて、前夜のどの瞬間が浮かんでくるかと訊ねたら、彼は「どのシーンも出てくるなぁ」と言いながら記憶の中に刻まれた歓喜のシーンを巻き戻し始めた。やがて、イチローはライトのポジションから目に焼き付けたある光景のことを話し始めた。

「最初に浮かんでくるのは、最後、大塚（晶則）さんが三振を取った瞬間ですね。みんなが喜んでいる姿が、なんだか子どもの集まりに見えました。一つの結果に対して、大の大人が恥ずかし気もなくあんなに喜んで……僕もそうだったんでしょうけど（笑）。

そういうのって、年齢を重ねれば重ねるほど失っていくものじゃないですか。恥ずかしくてできないっていうのならまだいいですよ。本当になくしてしまう人ってけっこういると思うし、だからこそスポーツっていいなと思うんじゃないかな」

ゲームセットの瞬間、イチローは拳を握りしめた。そして、1時間近くも続いた歓喜のグラウンドから姿を消す直前、彼は両手で指揮者のマネをしてスタンドからのイチローコールを盛り上げてみせた。その間、仲間と抱き合い、世界の王を胴上げして、メダルをかけてもらい、日の丸を手に高々と掲げた。

「終わったあとの日の丸は、僕が持たなきゃ絵にならないだろうと思っていたので（笑）、願ったり叶ったりでした。監督は、重かったですねぇ……僕は、世界の王選手を世界の王監督にしたかった。それがすべての始まりでしたから、その充足感はありましたよ」

日の丸を手にしたまま、王監督のもとへ歩み寄ったイチロー。そのとき、風がイタズラをして、二人を日の丸がふわっと包み込んだ。ほんの一瞬、日の丸に包まれた中で、イチローはすべてが報われる言葉を耳にした。

『ありがとう、君のおかげだ』

「最後にそう言って頂けたことが僕は何よりも嬉しかったんです。あれほどのスーパースターでありながら、それでも選手を立ててくれる。本当に凄いと思いました」

君のおかげだ――。

この一言で、すべてが報われた気がした。そう思うのも無理はないほどに、イチローはこの1カ月、重荷を背負っていた。

満身創痍で臨んだ舞台

あれは、2006年2月9日の夜のことだった。

神戸の街を歩くイチローが、足を引きずっていた。両足のふくらはぎがパンパンに張って、歩くこともままならない。予定外の練習でつい熱くなってしまったことが原因だったのだが、イチローのそんな姿を見るのは初めてだったので、驚いた。

福岡でイチローがノドを潰してしまったときも、かすれた声に仰天した。張り切って声を出しすぎたからだとイチローは説明していたが、部屋の乾燥と蓄積した疲れが大きな要因となっていたことは明らかだった。韓国戦に2度目の敗退を喫した翌日は、あまりの悔しさに腹から声を出しすぎて腹筋が痛いとこぼしていた。

イチローは、ボロボロになって戦っていた。そうまでして彼がこの舞台に賭けたのは、いったいなぜだったのだろうか。

2月21日、福岡合宿の初日。イチローは、1カ月をともにする29人と初めて顔を合わせた。短期間でチームを成熟させる。しかもその中心には否応なく自らを置かなければならない。「僕もイヤな年代に入ってきたってことだね」とイチローは苦笑いを浮かべていた。

「戸惑いはありました。最初はみんなとの距離のとり方が難しかったし、空気もね。誰かと車で二人きりになったとき、会話をしなきゃと思う空気ってあるでしょ。そういう種類の難しさです。

本当にいい関係ができていれば会話をしなくてもストレスを感じないはずだし、会話をして楽しいというのではなくて、会話をしなくても心地いいというのが一番いい関係だと僕は思っていますから、最初の頃の、どうしようって思わされる空気は……いやぁ、大変でしたね」

福岡での1週間、イチローは何人かの選手と食事をして、その距離を縮めようとした。しかしこの頃はまだ、チームが一つにまとまっていく実感を抱くことはできなかった。

「どうしようもないですよ。練習だけでは限界があったし、本番のゲームを通してしか縮められないことがあるんだなと感じていました。それは、仕方のないことですね」

否応なくイチローが主語になってしまうチームで、他の選手たちもそれぞれの距離をどういうふうにとったらいいのか、様子を窺っているようなところがあった。

〈アメリカでも、ドミニカでも、キューバでもなく…なぜ日本が第1回WBCで世界一になれたのか？ イチローが語る“世界トップクラスに勝てた日本野球の強み”〉へ続く

（石田 雄太／文春文庫）