〈「世界の王選手を世界の王監督にしたかった」日本が第1回WBCを制覇した瞬間、イチローの目に焼き付いた“歓喜の光景”〉から続く

第1回WBCで世界一に輝いた日本野球。その頂点に立ったイチローは、「日本の野球」と「アメリカのベースボール」をどう捉えているのか――。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『イチロー・インタビューズ完全版』（文春文庫）より一部を抜粋し、研ぎ澄まされた言葉で語られた“基盤”と、世界と戦い続ける思考の核心に迫る。（全3回の3回目／1回目から読む）

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日本で培われた野球の“基盤”

第1回のWBCで、見事に世界一の座をつかみ取った日本の野球。イチローは野球人としての自分自身のバックグラウンドを、「日本の野球で育って、アメリカでベースボールをやっている」と表現した。

続けて、野球とベースボールのイメージを言葉で綴ったイチローは、研ぎ澄まされた言語感覚で、野球とベースボールの本質をくっきりと際立たせてくれた。野球とは、ベースボールとは、そして、世界一に輝いた現在の日本の野球とは――。

日本で打ったヒットは、1278本。

そしてメジャーで1279本目のヒットを放ち、日本での数字を超えた2006年7月26日の試合後、イチローはこう言った。

「僕の基盤は、やっぱり日本にありますからね……」

イチローの“基盤”。

それは、日本で培われたものだとイチローは言う。ちょうど2年前の今頃、イチローはこの“基盤”を、こんなふうに説明していたことがあった。その時の言葉を、もう一度振り返ってみる。

「僕は日本の『野球』で育って、それを基盤としてこっちで『ベースボール』をやっている、そんな感覚です。『野球』は極めるためのもので、すごく緻密。『ベースボール』は気晴らしのためのもので、すごくおおらか。僕はその両方を大事にしなければならないと思っています。だから野球はもっとおおらかでいいし、ベースボールはもっと緻密であって欲しい」

では、イチローのいう緻密さとは、具体的には何を指しているのか。

アメリカと日本で感じた「野球への緻密さ」の差

つい最近、メジャーの選手が緻密さを欠いていることを、イチローが改めて思い知らされるような出来事があった。マリナーズのセンター、ジェレミー・リードが7月2日に故障して、そのポジションにマイナー上がりの秋信守、ユーティリティ・プレイヤーのウイリー・ブルームクィスト、2003年のドラフト1巡目、アダム・ジョーンズの3人が入った時期があった。

ライトのイチローとしては、センターの選手が入れ替わるたびに、コンビネーションを確認しなければならない。センターとライトの約束事は、一つだけ。それは、センターが声を出したら、必ずセンターが捕る、というもの。その約束事を確認するために、イチローは試合前、フライを捕る練習を行っていた。ボールが右中間に上がり、センターが声を出す。

“I GOT IT！ I GOT IT！”

イチローは、そのセンターの声にかぶせるように、わざと大きな声を出す。

“I GOT IT！ I GOT IT！”

すると、イチローの声に惑わされたセンターは一瞬、引いてしまう。センターが声を出したら捕るのはセンター、という約束事を決めているのにもかかわらず、である。

「だから、センターが声を出したら、センターが捕るというのが約束事だろう」

試合中、歓声で掛け声がかき消されるケースもあれば、ほぼ同時に声を出してしまうことだってある。

そういうときのために、イチローはセンターが声を出すのとほぼ同時にわざと声を出してみせているというのに、センターはいともあっさりその声に惑わされてしまう。どれだけ身体能力の高いプレイヤーがセンターを守っていたとしても、これではライトとのコンビネーションは成り立たない。

逆に、日本の選手の緻密さにイチローが改めて驚かされたこともあった。WBCの日本代表でチームメイトになった川粼宗則や西岡剛に対して、イチローはさまざまな問いかけをしてみた。

たとえば、一塁ランナーとしてリードをするとき、セカンド方向へ身体を振るシャッフルのタイミングをどのように考えるか――イチローのこの問いかけに対して、川粼も西岡も、「バッターがボールをミートする瞬間、宙に浮いているタイミングでシャッフルしている」と、即答したのだという。イチローは驚いていた。

「みんな、いろんな野球の話をきちんと言葉で説明できることに驚きました。まだ空回りしているヤツもいましたけど（笑）、それでも何とか言葉にしようとしていましたからね。頭を使って、野球を考えようとしているということだと思います」

紙一重の結果を常に手繰り寄せてきた「イチローの武器」

しかし、日本の緻密な野球が世界を制したという安直な図式に、イチローは与しない。彼は、勝ったから“日本の野球”が世界一なのだ、と言った。アメリカ、ドミニカ、キューバ、日本……世界のトップクラスに居並ぶ国々の中で、日本がWBCに勝てたという結果は紙一重であって、何をもって日本が勝てたのかと問われれば「運があったから」としか言えないのだという。

「目に見えない何かがあったのだと思いますが、でも、それが何なのかなんてことはわからない。だいたい、野球なんてわからないことだらけですから。みんな答えを探そうとするけど、野球に明らかなことなんてほとんどないのかなと思います」

緻密さを基盤にした日本の野球は、確かに世界のトップクラスに並び立っている。そして日本のプレイヤーは、世界のトップに立てることを、イチローが示した。しかし、それが紙一重の連続だということは、誰よりもイチロー自身が痛感している。

「今シーズン、3試合で11本もヒットが出たかと思えば、6試合で2本しか打てないこともあった。それでも僕の感覚の中では、どちらの結果に対してもまったく違わない自分が存在する。それは心強いことではあるけど、同時に怖いことでもあります。どちらに転ぶ可能性もありますから」

ならば、その紙一重のはずの結果を、イチローが常にいいほうへ手繰り寄せてこられたのはなぜだったのか。

「それは、本能以外の部分があったからでしょうね。メジャーのトップの選手には本能ではとても敵わなくても、先を読むこととか、匂いを感じ取ることとか……」

イチローというプレイヤーがメジャーで勝負している武器はそれなのか、と問うと、イチローは即座に、「うん」と頷いた。

（石田 雄太／文春文庫）