2025年6月、フォトエッセイ『52歳、今ようやく人生が始まるの』（KADOKAWA）を出版した姫さん。20代の頃はモデル、タレントとして活動するも、30歳を前に頭髪の半分以上が真っ白になった。

【奇跡の52歳】いじめが原因で20代にして頭髪が真っ白に…「実は白髪」と明かしたインフルエンサー・姫さんの写真を見る

さらに重度のパニック障害と不安障害を発症し、薬を飲みながら髪を染める日々。49歳で“実は白髪だった”ことをカミングアウトした姫さんに、白髪になるまでに何があったのか、また当時の心境を聞いた。（全3回の第1回／続きを読む）



姫さん ©細田忠／文藝春秋

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「華やかな世界に憧れがあった」20代で芸能の道へ

――20代の頃は、モデルやタレントとして活動していたそうですね。

姫さん 短大生の時に渋谷の109前でスカウトされて、芸能界入りしました。もともと服が好きで、中学生頃からファッションモデルというお仕事に興味はあったのと、当時おニャン子クラブが流行していてアイドルも好きでした。華やかな世界に憧れがあったので、その門が開かれた瞬間は、夢がひとつ叶ったような感覚がありましたね。

ただ、当時ファッションモデルの基準はすごく厳しくて、身長が164センチ以上ないとオーディションすら受けさせてもらえない。私はギリギリ条件を満たしても、170センチ以上ある人には到底敵わず、モデルよりもタレントとしてテレビの仕事が多くなっていきました。ただヘアメイクしてもらって、きれいな衣装を着て臨むロケや収録は楽しくて、好きな空間でした。

――それでも活動を辞めてしまったのは、なぜですか。

姫さん 事務所の方針で、役者方面を勧められたんです。でも、演技が本当にダメでした。レッスンでもなかなか役に入り込めないんです。役者として才能がなさすぎる。かといって、ファッション業界にはどんどん新しい子が入ってくる。3、4年で（芸能界は）辞めてしまいました。

職場のいじめが原因で、20代にして髪が真っ白に…

――髪の毛が白くなったのは、その後ですか？

姫さん 芸能界を辞めてから、カラオケボックスでバイトを始めました。私はお酒が好きだったんですけど、10時から夕方5時まで働いたら、その後は飲みながら歌ったり、バイト仲間とも和気あいあい、毎日楽しくやっていたんですけど、3、4年経った時、新しく来た女性社員さんから目の敵にされて……。

その方が好きだった男の子がいたんですけど、その男の子と私が仲良かったからか、それ以来いじめが始まって、シフトを勝手に変えられたり、減らされたり。その方はバイトの女の子たちにも根回しをして、私は職場の女性全員から無視されるようになりました。

異変に気づいた店長やバイト仲間たちは大丈夫かと心配してくれたけど、それも面白くなかったんじゃないかな。そんな生活が1年ぐらい続くなか、髪が急激に白くなっていったんです。

――よく、1年続けましたね。

姫さん すごく負けず嫌いなんです。幼稚園の時から兄がからかわれていたら、仕返しに行くようなおてんばで、小学校から高校まで運動をやっていたし、絶叫マシーンも10回連続で乗っちゃうようなタイプでした。だからバイト先でも、そんな社員の圧に負けるもんかとばかりに、泣きながら抗議したこともあったんですよ。

でも結局、体も心も摩耗していって、過呼吸を起こすようになりました。勤務中に苦しくなって更衣室に駆け込むこともしょっちゅう。発作でけいれんしていても、私の存在は目に入れてもらえない。透明人間のようにスルーで、いないことにされました。髪の毛が白くなっていったのはこの頃です。

猛スピードで増える白髪「人生終わった」

――髪が白くなっていることに、どのように気づいたのでしょうか。

姫さん 最初は鏡を見た時に、「あれっ？」という感じですね。ただ、その増えるスピードが尋常じゃなかったです。1本、2本ではなく、10本、20本単位で猛烈に増えてゆく。一生懸命抜いていても、もう白髪を全部抜いたら禿げちゃうというレベルになって、抜かなくなりました。

でもそうすると、白髪を人前にさらすことになります。その頃にはすでに真っ白だったので、やっぱりみんな目線がいくんですよね、「あっ…」って。言葉で言われなくても、そういう“触れてはいけないもの”感がチクチクと胸を刺して、仕方なく自分で染めていました。「人生終わった」と絶望でしかなかったですね。なったものはしょうがないけれど、このまま一生こうなのかな、という不安しかなかったです。

――その頃、病院には？

姫さん まだ行っていません。ただ自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れで、肌はお化粧ができないぐらいに荒れました。食事も量が食べられない。常に息苦しさや動悸を抱えていて、毎日毎日何かに怯えていて、白髪なんかよりもとにかく苦しくて。

元来活発なタイプだったはずなのに、思考は真逆になりました。常にモヤモヤとした不安があって、四六時中他人の機嫌をうかがっていて、自分の意見を言えない。嫌われたくない、他人を信じられない。

――疑心暗鬼に。

姫さん 基本的に、すべてが「不安」から入るんですよね。出かけることになったら、外出先で具合が悪くなったらどうしようとか。しかもその「不安」はいつ、どこから襲ってくるのかわからない。パニックになったら、発作を起こすかもしれない。自分にもわからない、見えない恐怖が常にあって、生きるのがつらかったですね。

頑張って生きてきたのに髪の毛は白くなるし、呼吸もまともにできないし、なんで私がこんなことにって理不尽な思いでした。生きるのを諦めようと考えたことも何度もありました。

週1日でも、働くのを辞めなかった理由

――それでも、カラオケ店でのアルバイトは続けて？

姫さん 週に1日になっても、なんとか続けていました。自分でも不思議なんですけど、どんな精神状態でも、働かなくなって社会とのつながりを絶ったらそれこそ終わるという本能的な危機感があって、何らかの形で働くことは自分に課していました。

外に出るのが厳しい時は家に引きこもって、布団の中でじっとしている日々。すこし起き上がれる時は、感情を吐き出すかのように詞を書いていました。それが曲になったらいいな、と『じゃマール』という雑誌のバンドメンバー募集のつながりで出会ったのが夫です。でもその頃からどんどん調子が悪くなって、迎えに来てもらうことも多くなって。

――もがいていた様子が、伝わります。

姫さん 27歳の時、呼吸に異常があるからと、心臓をはじめいろいろ検査をしたんですけど、体自体にはどこにも異常がなくて。25年前はまだまだメンタル由来の症状や病気に理解がない頃でした。何が原因なのかと右往左往する間にも、朝方過呼吸を引き起こし、救急車で運ばれたこともありました。

その時に初めて精神的なものが原因なのではないかと言われまして、パニック障害と不安障害と診断されました。病名がつくのは複雑な気持ちでしたが、どこか安心した部分もあったように思います。精神安定剤や睡眠薬など、いくつかの薬を処方してもらいました。髪は後ろが自力で染められなくなるほど真っ白になっていて、カラオケ店は結局30歳手前で辞めました。

〈職場のいじめが原因でパニック障害に、20代で頭髪が「真っ白」になった52歳の元モデル女性が語る、黒染めをやめるまでの長い道のり〉へ続く

（吉河 未布）