〈「人生終わった」20代にして頭髪が真っ白に→“奇跡の52歳”と話題の人気インフルエンサーになった女性が語る、白髪になるほど追い詰められたワケ〉から続く

姫さんは、20代の頃にバイト先で受けた壮絶ないじめが原因で、30歳を前に髪の半分以上が真っ白になった。さらに重度のパニック障害と不安障害を発症しながらも、49歳の誕生日に“実は白髪”であることを告白し、「やっとラクになった」と笑う。

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透き通るような白さを活かしたカラーリングや、ファッショナブルなコーディネートは評判を呼び、今やSNSのフォロワー数は合計24万人だが、白髪を隠していた30代、40代をどう過ごしていたのか――。夫の「殿ちん」さんと一緒にお話を伺った。（全3回の第2回／続きを読む）



姫さん ©細田忠／文藝春秋

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「自分が弱いから病気になった」という刷り込みがあった

――パニック障害と不安障害だと診断された時、複雑な気持ちだったと。

姫さん 母が苦労人で、努力で人生を切り拓いてきたことを自負しているタイプ。学校や仕事を休むなんてとんでもない、という人でした。当時はうつや精神疾患に関する理解もまだ広まっていなかったこともあって、私の病気も“甘え”だとか、“根性がない”とものすごく言われました。「お母さんはもっと苦労したのよ」みたいな……。

だから私にも、病気になるということは自分が弱いからだ、という刷り込みがあったのかもしれません。最初に行った精神科の病院は待合室の空気がどんよりしていて、その時点で陰鬱な気持ちがさらに暗くなる。しかも、処方された大量の薬を真面目に飲めば治ると思っていたけど、何年経っても治らない。

そこで、カラオケ店の後に働いていた歯医者さんの先生に相談しました。紹介された心療内科へ行ったら、アットホームな空気感のなか、おばあちゃん先生がじっくり話を聞いてくれて、「そんなに生真面目じゃなくて、もっと適当でいいのよ」とあたたかい言葉をかけてくれたんです。

それまでそういうふうに考えたことがなかったから、驚きました。頑張らなきゃいけない、頑張るのが当たり前、としか思っていなかったので、沁みました。

30代はとにかく“生きていた”期間だった

――30代はどのように過ごしていましたか。

姫さん 29歳で結婚して、30代はとにかく“生きていた”期間でしたね。

殿ちんさん 一日いちにち、2人きりの小さな世界を大事に過ごしていた気がします。朝起きて、ご飯を食べて、夜は一緒に楽しみにしていたドラマを見て、ああだこうだと話す。外に出られそうな時は一緒に家の前の公園で遊ぶこともありました。本当に小さな範囲で、小さな幸せで暮らしていました。

――薬はずっと飲んでいたんですか。

姫さん はい。大きな発作はなかったけど、まだまだ不安と生きていました。特に不安が強くなるのは、自分が安心できる場所から出る時ですね。ただ、やっぱりもう少し行動範囲を広げたいという気持ちがありました。外に1人で行けるようになりたい、いろんな世界を私も見たい。

そこで、朝や日中など、外に人がいないタイミングで自宅マンションの周りを1周することから始めました。1周といっても3分ぐらいです。薬と水の入ったペットボトルを握りしめて、そして何かあった時用に携帯を持って。それを毎日、続けました。

――少しずつ、外に出るトレーニングを始めたんですね。

殿ちんさん 発作が出ないギリギリはどこなのかを、一緒にトライして確認する生活でしたね。電車ならまず1駅乗って、大丈夫そうかなと思ったらもう1駅乗ってみる。ちょっとずつできることが増えるのが僕も嬉しかったですね。

――加点方式ですね。減点方式じゃなくて。

姫さん 夫はスーパーポジティブなんです。

殿ちんさん でも、妻もサプライズでプレゼントをくれたりするんですよ。

姫さん プレゼントは自分のお金で買いたい。だから、絶対に何かしら働いていたいんです。プレゼントといっても、商店街の古いおもちゃ屋さんで買った、ちょっとしたものですけどね。

嫌で嫌で仕方がなかった「金髪」

――髪を、黒ではない色に染めるようになったのはいつからですか？

姫さん 42歳頃です。それまでは美容院で月に1回黒く染めてもらっていたんですけど、長年の薬剤で頭皮はボロボロだし、顔の皮膚もただれるようになっていて。新しく生えてくる毛も白髪だったので、美容師さんに相談して、染めていた部分を切ってブリーチして、金髪にチャレンジしました。

――金髪にしたのは、初めてでしたか。

姫さん 初めてです。高校生時代もどちらかというと真面目な方でしたし、カラーもブリーチもしたことがなかったので、この時、髪の毛の色を初めて変えました。

ただしあくまでも白髪を隠すためという目的であって、好きで金髪にしたわけじゃない。暗い茶色のような黒に近い色ならまだしも、金は派手すぎたし、見慣れない自分は違和感で、本当に嫌でした。白髪染めも絶望でしたが、金髪も金髪で、もうずっとこれを繰り返すのかと暗澹たる気持ちになりました。

――受け入れられるようになるまでに、時間がかかりましたか。

姫さん そうですね、半年ぐらいかかったんじゃないかなと思います。その頃、福祉施設が開催したイベントのボランティアに参加したんです。そこでは、一人で電車にも乗れない自分でも、誰かの役に立てることがあると実感することができました。

皆さんから学ぶことも多く、自分の成長にもつながると思い働くことにしましたが、途中で新しく就任した施設長のパワハラがひどくて。あからさまにほかのパートさんへの対応と私への対応が違いました。雇ってもらえるだけありがたいと思っていたけど、13〜4年目で辞めました。

インスタで広がった「世界」

姫さん 40代になったばかりの2013年、インスタグラムを始めたんです。モデルの梨花ちゃんがインスタを始めていて興味があったのと、ちょうど夫の出張で、1週間家に自分一人になることがわかって。そんなに長く一人になることがなかったので焦ったけど、何かしようと思ってやってみたら意外と楽しくて。

インスタはファッション誌みたいで、ワクワク感がありました。世界中の人がいろんな景色を上げていて旅行気分を味わえたし、コメントをしたら文通のようにお返事が来ることもすごく楽しかったです。

――世界が広がりましたか。

姫さん インスタのイベントに参加した時、いろんな人から被写体を頼まれたんです。元々撮られるのは好きだったので純粋に嬉しかった。それをきっかけに、行動範囲が少しずつ広がって、薬の量も減りました。ずっと小さい世界に息を潜めてきたので、自分の意思で行動できていることに、「生きている」という実感がありました。

外に踏み出してみると、私の金髪は光に透けると綺麗だと評判が良くて、少しだけ“今の自分”を肯定できる自信がつき、帽子を被らなくなりました。ベレー帽からヴィンテージもの、いろんな帽子をたくさん持っているんですけど、それまではとにかく髪を隠したかったのが、被る理由が変わりましたね。髪色も、せっかくだし色を入れて遊んじゃおうかなって、ポジティブに捉えられるようになったのもこの頃です。

――病気との向き合い方にも、変化がありましたか。

姫さん 実は無理して断薬し、その後発作を起こしてしまったことがあるんです。それ以来、今も2か月に1回ぐらい通院しています。

薬は飲まないほうがいいもの、だから早く止めたい、と思い込み過ぎていたんですよね。でも、結局発作を起こした時、無理に完治を目指さず、この病気とともに生きていくと受け入れることにしたら、楽になりました。

薬に頼りながらでも、活動範囲を広げられるならそれでいいんじゃないか。そう思ったらどんどん元気になって、今では、薬は“今日不安かもしれないから、飲んでおこうかな”という安心のための存在です。この病気は“治そう”じゃなくて、“付き合おう”というマインドが大事なのかなと思います。

〈「ブリーチ何回してますか？と聞かれて後ろめたくて…」“奇跡の52歳”と話題のインフルエンサー女性が「実はすべて白髪」と勇気を出して告白するまで〉へ続く

（吉河 未布）