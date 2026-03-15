〈職場のいじめが原因でパニック障害に、20代で頭髪が「真っ白」になった52歳の元モデル女性が語る、黒染めをやめるまでの長い道のり〉から続く

SNSで、透明感あふれるスタイリングが評判の姫さん。20代の頃はモデル、タレントとして活動するも、30歳を前に頭髪の半分以上が真っ白になった。重度のパニック障害と不安障害を発症し、薬を飲みながら髪を染める日々。49歳の誕生日に“実は白髪”であることを告白し、「やっとラクになった」と今、笑う。そんな姫さんが目指すものとは。（全3回の第3回／最初から読む）

【奇跡の52歳】いじめが原因で20代にして頭髪が真っ白に…「実は白髪」と明かしたインフルエンサー・姫さんの写真を見る



姫さん ©細田忠／文藝春秋

◆◆◆

カミングアウトの反響

――2022年5月、実は自分の髪のほとんどが白髪であることを明かしました。49歳の時ですね。

姫さん 白髪のことは、いつか明かしたいと思っていました。インスタグラムのフォロワーさんが増えてきて、「その髪色にするのにブリーチは何回するんですか？」とか、髪に関する質問が多くなって、ずっと後ろめたかったんです。白髪なのでブリーチは1回だけでいいんですけど。今もブリーチを1回した上からグラデーションで色を入れてます。

本当はキリよく50歳でカミングアウトをしたかったんですけど、コロナ禍で人と会うことがなくなり、撮影も減ったので、髪に関するケアをおろそかにしてしまっていたんですよね。伸ばしっぱなしで、トリートメントもあまりやっていなくて。

久しぶりに美容院へブリーチをしてもらいに行ったら髪の半分ぐらいが切れてしまったんです。美容師さんも焦るほどでした。

それでもうブリーチもやめて、地毛で生きていくという決心をしたのが49歳でした。42歳で金髪にしたのも、白髪染めに限界がきて金髪にせざるを得なかっただけですが、今度も同じ。地毛――白髪に戻さざるを得なかっただけなんです。

――反響はいかがでしたか。

姫さん 実は自分も若い頃から白髪が多いですというお声のほか、脱毛症とか円形脱毛症とか、髪の毛に悩んでる方からのコメントをたくさんいただきました。悩んでいたのは私だけじゃないんだなと思えました。

――病気を告白したのが、24年の7月でした。白髪についての告白と同時にしなかった理由は？

姫さん 病気のことはどう受け止められるかが心配で、明かすのには相当な勇気が必要でした。でもインスタグラムを含め、表に出ることが増えてゆくと同時に、みんなに見えている私はキラキラで元気なイメージだけど裏ではそうじゃない私がいるという現実が、耐えきれなくなって。

――告白して、どうでしたか。

姫さん “私もです”という方が意外と多かった印象です。私の姿が希望になるという声もいただいて、嬉しかったです。

「このままの自分で60歳になるのは絶対嫌だ」

――今、“年齢で『好き』を諦めない生き方”を掲げていらっしゃいます。

姫さん 人生100年時代だとしたら、50歳は中間地点。50歳になって更年期もあり、残りの人生をどう過ごそうかと考えさせられたんですよね。そのときいちばん強く思ったのが、「このままの自分で60歳になるのは絶対嫌だ」ということです。

仕事をしている人も子育てをしている人も、「もうこんな年齢だし」と自分に制限をかけてしまうか、「ここからは自分の好きなことをする」とチャレンジする勇気を持つかで、その後の人生が大きく変わる。私の場合、チャレンジ一択でした。

トライアンドエラーを繰り返しながら徐々に活動的に

――行動範囲は、随分広がっていますね。

姫さん 旅行も、少しずつ行けるようになりました。

もともと学生時代はいろんな外国に行くのが好きだったんです。それが病気で25年間どこにも行けなくなっていたんですけど、ある日、ふと上空を飛んでいる飛行機を見て、「ああ、なんだかすごく楽しそうだな」と思えたんですよね。その時、「行けるかも」という気持ちが沸いてきて、予定を立てました。出発の3か月ぐらい前から体力作りをして、メンタルも整えて。最初は九州へ、次に韓国へ。

――体力作りも。

姫さん パニック障害には運動がいいというので、ジムに10年以上通っているんですけど、運動で心拍数が上がると、脳が発作と勘違いして、実際に発作が出てしまいやすいんです。だから「このドキドキはパニックのドキドキじゃないんだよ」と脳に覚えてもらう作業を時間をかけてやってきました。

“この強度でこのぐらいなら大丈夫”という塩梅を自分で見つけなくてはいけない。最初は5分の運動でも発作につながりそうなドキドキだったのが、今は1時間ドキドキしてても「これは発作じゃない」と体がわかるようになりました。そうやってトライアンドエラーを繰り返しているうちに、「ここまでやって平気なんだから、飛行機も乗れるはず」というマインドに変わる瞬間があって。

これは本当に不思議で、というのも飛行機だけは絶対無理だと思っていたので。だって、飛行機は電車と違って途中下車ができないじゃないですか。そこがいちばんのハードルだったんですけど、やっぱり、「死ぬまでに絶対飛行機に乗って海外へ行きたい！」という思いが勝ったのかな（笑）。

人生は、なんとかなる

――20代の頃には気づけなかったことって、何かありますか。

姫さん 人生どうにかなる、ということですね。

20代は毎日生きるのがしんどくて、苦しかった。ベッドから起きられない日が当たり前でした。年齢を重ねるのも、未来も、不安が大きかった。けれど、病気でもなんだかんだ働いて、生きてこれました。

でも、ここまで一気に来れたわけではありません。

……みんな、ゴールすることを重視しがちです。でも、何かやることになったとして、一気に行けることは絶対にない。私も本当に少しずつ、少しずつステップを踏んで、諦めずに20年を経た“今”なんです。

今の自分にできることを、どんなに小さくてもいいから積み重ね続ける。1日にスクワットを1回でも、鏡見て1回笑顔作るでもいい。できたら、すごいじゃんって自分を褒める。それを何か月も何年もやっていくと、自分は自分が決めたことを守れているっていう自信につながるんだと思います。

――これからやりたいことは、何かありますか。

姫さん 直近の目標は、自己肯定感を上げるようなコーチングプランを今年中に稼働させることです。大きな目標は、世界を旅しながらアンティークのアクセサリーなどを買い付けたりして、セレクトショップを開くことです！

私にとって50歳からは、新しいチャレンジをする「シーズン2」なんです。もちろん、先がどうなるかはわかりません。でも、20代の後半から何にもできないままだったので、やっと今、私の“青春”なんです。

（吉河 未布）