TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサー（24）がお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が司会を務める新情報番組「上田晋也のサンデーQ」（4月5日スタート、日曜前11・35）で進行役を務めることが15日、分かった。この日放送の「サンデージャポン」（日曜前9・54）で発表された。

「…ジャポン」のリポーターを務めている浦野アナは新番組が始まる上田に直撃取材しにいくと、サプライズで「…サンデーQ」の進行役に抜てきされたことを知らされた。驚きのあまり言葉を失う中で上田から「やる？」と聞かれ「やります！やります！」と力強く意気込んだ。

「…サンデーQ」は3月に終了する「アッコにおまかせ！」の後番組。国内外の幅広いニュースを題材に、出演者の疑問を専門家がその場で解消していく。

▼浦野アナ 先ほど、「サンデージャポン」のドッキリで進行役に決定したことを知り、どのような番組かも聞いたばかりなので、今後どういう番組にしていきたいかを考えるのはまだ難しいのですが…。私が（時事問題に）すごく詳しいタイプではないので、その分、誰にでもわかりやすく伝えることができるのかなと思います。上司から、「困ったら上田さんに頼ってください！」と言われているので、頼って進行をさせていただきます！小さいころから見ていて憧れていた上田さんと、まさかご一緒できるとは思っていなかったので、すごくうれしいです。上田さんの番組なので必ず面白い番組になると思います。ぜひ見てください！頑張ります！