今回行われるWBC 2026の投手陣でも中心的な役割を担う山本由伸投手。

【画像】177センチの山本由伸の最速151キロを出す投球フォーム

オリックスで2010年からスカウトとして“金の卵”を探し続けている山口和男氏は、同投手のピッチングが高校3年春の時点ですでに「一軍半レベル」だったと語る。しかし、高校卒業後に登録して挑んだドラフト会議では、彼の名は4巡目まで呼ばれることはなかった。その理由は一体なぜか？

スポーツ・ノンフィクション作家の中島大輔氏による『山本由伸 常識を変える投球術』（新潮新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全2回の1回目）



山本由伸 ©文藝春秋

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スカウトの眼力

なぜ、山本ほどの逸材がドラフト4位まで残っていたのだろうか。

プロ入り後に鮮烈な活躍を見せれば見せるほど不思議に感じられ、各メディアには“答え合わせ”の記事が掲載された。

2016年、オリックスは1位で東京ガスの山岡泰輔を単独指名、2位では立正大学の黒木優太という両右腕投手を獲得した。ともにスピード豊かなストレートと決め球になる変化球を誇り、いわゆる「即戦力」タイプだった。プロ入り1年目に山岡は先発で8勝11敗の成績を残し、一方の黒木はセットアッパーとして55試合に登板したように、二人ともアマチュア時代から「一軍レベル」に達していた。

ドラフトの氏名にはチームの置かれた状況が大きく関わってくる。当時、オリックスは仰木彬監督時代の1996年に巨人を破って日本一に輝いて以降、長らくの低迷期からなかなか抜けられずにいた。2000年以降はAクラス入りが2度しかなく、福良淳一監督（現GM）が就任した2016年は最下位に沈んでいる。一人でも多くの即戦力の指名が優先されるチーム状況だった。

球団と選手の“運命”は他チームの動向にも左右される。山本を高く評価する球団が他にあれば、当然、先に入札される可能性が出てくる。他球団の指名に関する情報はさまざまに行き交うもので、相手の胸の内を探りながら指名順位を決めていかなければならない。

今や「日本のエース」と言われる山本だが、高校生時点では、プロから高く評価されにくい理由がいくつか考えられた。

「150キロ投げられて、カットボールもスライダーもフォークもある。当時で177センチぐらいで、ちょっと小粒に見えた。伸びしろがどうかな……っていうのはありましたね」

他球団のスカウトによる当時の評価が「Number Web」の記事で紹介されている（オリックス山本由伸23歳、5年前“ドラフト4位”まで他の11球団は指名しなかった…他球団スカウト「当時177cmでちょっと小粒に見えた」より）。

日本人の成人男性の平均身長は168センチだが、プロ野球選手はずっと大きい。2022年2月28日時点でNPB（日本野球機構）に支配下、育成登録されている投手502人の平均身長は181.9センチで、山本は5センチほど及ばない（「Yahoo!個人」の記事「現役プロ野球選手の『身長・体重ランキング2022』。身長差は40cm近く、体重左派50kg以上」より）。

日本を代表する投手たちは、196センチのダルビッシュや193センチの大谷、190センチの佐々木朗希（千葉ロッテマリーンズ）、186センチの千賀などのように高身長を誇っている者が多い。球速や球威は身長、体重との相関関係が大きく、背丈が高ければ筋肉をつける余地もそれだけ大きいことを意味する。だからこそ、スカウトは身長を一つの指針としているわけだ。

ただし、身体が大きくなければ速いボールを投げられない、というわけではない。

例えば、山本と同期入団の山岡が172センチ、68キロの痩身から最速152キロのストレートを投げられるのは、垂直跳びで80センチを跳ぶほどバネを備えていることが大きい。自主トレを担当するトレーナーの高島誠によると、チームメイトで190センチ、104キロの“ラオウ”こと杉本裕太郎が思い重量を挙げるのに苦労している横で、山岡は同じバーベルを軽々と持ち上げていくという。それほど瞬発力に優れ、投球時の力につなげられるのだ。

かたや、177センチの山本は高校時代に最速151キロを計測し、プロ入り6年目の2022年には同159キロまで伸ばしている。山口はそんな逸材を球団に推薦する上で、身長の不利を覆すだけの根拠を持っていた。

「骨格です。177センチはプロのピッチャーの中では平均より少し低いくらいの身長だと思うけれど、骨格がしっかりしていたので、身長に関してはあまり気にしていなかったです」

骨格は言わば、身体の支柱だ。骨の周りに筋肉は発達していく。身体の中にしっかりした土台があれば、バランスよく成長していけるはずだと山口は見通した。

球界の“常識”と異なる山本由伸という投手の出現は、固定観念に捉われないスカウトの眼力も大きかった。

5年で日本球界の頂点へ

学生野球憲章の規定により直接の対話を認められていない高校生とプロのスカウトだが、“例外”が存在する。夏の甲子園終了後にプロ野球志望届を提出した選手は、翌日から各球団と事前面談をすることができるようになるのだ。

山口が山本と初めて話したのは、ドラフト前のこの機会だった。

「由伸はめちゃくちゃ緊張していて、本当に田舎の高校生だなというイメージでしたね。でも話をしていく中で、野球に対する取り組み方や考え方は素晴らしいものがありました。『いついつの試合はどうだった？』と過去の話を聞いても、しっかり自己分析もできていましたし、きちんとした答えが返ってきました。だからプロ入りしてからも問題なく対応できるだろうなと思いました」

初めて山本のブルペンを見て強い印象を受けて以降、山口はつぶさに観察してきた。

試合前のウォーミングアップはどのような姿勢で取り組み、投手にとって難しい立ち上がりではどんな投球を見せて、3アウトをとってベンチに帰った後はどのような振る舞いをし、チームメイトとどうやってコミュニケーションをとっているのか。

スタンドから感じ取ってきた山本の人間性は、膝を突き合わせて話すとより浮き彫りになった。選手、そして人としても誠実な姿勢や思考能力を持っていると伝わってきたから、自信を持って球団に推薦することができた。

2016年10月20日、迎えた「運命の日」。

オリックスは上位2巡で社会人と大学生の即戦力投手を入札し、3位で高校生内野手の岡粼大輔（花咲徳栄高校、現オリックススカウト）を指名した。

他球団は3巡目までに山本の獲得に動くことはなかった。

結果、山口が惚れ込んだ高校生右腕との交渉権はオリックスのものになった。

運命の赤い糸を手繰り寄せてから15日後の11月4日。都城高校に指名挨拶に足を運んだ山口は、山本に最大の表現で期待を伝えている。

「最終的には球団の看板を背負える選手になるのはもちろん、日の丸を背負って日本を代表するピッチャーになってもらいたい」

それから5年後の2021年、山本は名実ともに日本を代表する投手になった。

〈【WBC出場】山本由伸（27）の「柔らかすぎる」と話題のフォームを「野球少年が安易にマネするべきでない」理由とは…〉へ続く

（中島 大輔／Webオリジナル（外部転載））