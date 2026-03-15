お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。

愛車のバイクとの２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 愛車のバイクと２ショット 「このCBをさらにイジりました♥♡」





レイザーラモンRGさんは「このCBをさらにイジりました♥♡」と綴ると、写真をアップ。



青空の下で撮影された写真には、真剣な表情でハンドルを握るレイザーラモンRGさんと、美しい車体が写されています。

車体は白を基調として、赤と青のストライプが印象的なカラーリングとなっており、HONDAのロゴが存在感を放っています。特に注目すべきは輝くエンジンカバーで、前後のサスペンションと共に車体全体のアクセントとして効果的に配置されています。

薄い紫がかった風防がボディの美しい曲線を引き立て、金色の大きなホイールがスポーツバイクらしい力強さを演出しています。









更に、金色に輝くホイールが、バイク全体の高級感を一層引き立てています。側面には大きく「HONDA」のロゴがあり、日本が誇る二輪メーカーの存在感を主張しています。



続けて「どう変わったか…3/27〜29東京モーターサイクルショーでお披露目♥♡お待ちしてます♥♡」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「めちゃくちゃ格好いいです さすがのセンスです」・「激シブです 隅々までピカピカ」・「モーターサイクルショー行きたいです」などの反響が寄せられています。



「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】