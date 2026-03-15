脳梗塞を発症し治療に取り組んでいるアイドルグループ「Nü FEEL.（ニューフィール）」の鈴木愛來（さら）さんが3月14日、自身の公式Xアカウントを更新。5月に予定されている手術に向けて、祈祷を受けたことを報告しました。



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鈴木さんは「5月に手術することが決まったので、両親に行田八幡神社まで連れてきてもらい、ご祈祷をしていただきました」と投稿。同神社は“封じの宮”として、病気平癒の祈願に訪れる参拝客が多いことで知られています。







現在の体調について「そのお陰か今日はいつもより体調が良かったよ」と前向きなコメントを綴り、最後には「みんなは元気かな？」とファンへの気遣いも見せています。手術の詳細については明かされていませんが、本人が前向きな姿勢を示していることが伝わる内容となっています。







この投稿に「さーたん、頑張ってね。良くなる事を祈ってます」「神様もきっとさらちゃんを守ってくれると思います」「無事に手術を終えて一日でも早くさーたんが元気になることを祈っているよ！」「不安なことも沢山あると思うけど、ドクターを信じて頑張ってね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】