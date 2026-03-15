〈「ちょっと小粒に見えた」高3春の時点で“一軍半レベル”だったのに…投手・山本由伸（27）がドラフト4位まで指名されなかった“意外な理由”〉から続く

今回行われるWBC 2026の投手陣で中心的な役割を担う山本由伸投手。2022年にリックス・バファローズがリーグ連覇、そして26年ぶりの日本一を飾った際も、エースである同投手がもたらした功績は計り知れないものだろう。

【画像】マネをしてケガする野球少年が続出…山本由伸の「柔らかすぎる」と話題のフォームを見る

当然、彼のようになりたいと思う若い選手も多くいるはずだ。しかしオリックスで2010年からスカウトとして“金の卵”を探し続けている山口和男氏は「山本選手の真似をしてケガをする野球少年がよくいる」と語る。それは一体なぜなのか？

スポーツ・ノンフィクション作家の中島大輔氏による『山本由伸 常識を変える投球術』（新潮新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全2回の2回目／最初から読む）



山本由伸 ©文藝春秋

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「柔らかすぎる」話題を呼んだ練習風景について山本が語ったこと

毎年秋に開催されるドラフトに向けて候補選手の視察を行うなか、山口は何か引っかかることがあると山本の高校時代の映像を見返している。一つの指針になるからだ。

「下半身や体幹の使い方は高校の時からほぼほぼ変わっていないんですよ。身体の使い方で変わっているのは、胸郭や腕の使い方ですよね。変化したのはそこだと思っています」

山本が名を揚げる過程で知られるようになったのが、ブリッジなど独特の練習法だ。四肢を地面に着いたまま体を反らし、文字どおり橋をかけるようなブリッジの態勢になり、右手、左手、左足、右足を順番に上げていく映像がユーチューブに公開されると、「柔らかすぎる」と話題を呼んだ。山本によれば、先天的に柔軟性を備えていたわけではないという。

「1年目のオフシーズンに筒香さんと自主トレを一緒にやらせてもらって、自分で言うのもあれですけど結構頑張って。じつはあの練習も、柔らかさを求めたわけではないんですよ。柔らかさに見えて、強さと言うか。例えばブリッジの練習も、あの映像を見た人は『身体が柔らかいね』ってみんな、絶対言うんですよね。でも本当に鍛えているのは柔らかさじゃなくて、強さを鍛えているんです」

山本の躍進の背景は、この説明が象徴しているように感じる。

彼との対話が面白いのは、ヒントを与えてくれる一方、決して皆まで語らないところだ。

だからこそ、“誤解”を呼ぶのかもしれない。

山本由伸をマネしてケガする野球少年

山口はドラフト候補を探し歩きながら、しばしば耳にする話がある。

「最初に由伸の投げ方を見てうちの球団が故障を心配した点が、アマチュアの選手たちに見事に当てはまっていますね。アマチュアスカウトで練習を見に行ったときに、由伸が持っている棒状の器具を振っている光景をよく目にするんですけど、その後、故障したとよく耳にします。今の時代、ネットでいろんなことを調べられるので、根本的な土台づくりを知らないまま自分にとって“都合のいいところ”だけを切り取ってやってしまい、悪い影響を受ける例がたくさん出ていると思うんですよね」

ユーチューブやSNSの普及は野球界にも大きな成長をもたらした。デジタルネイティブの中高生はスマホで情報を探し、自身の飛躍につなげている。高校球児と話していると、「ジャイロ成分」や「回転軸」という言葉が当たり前のように出てくるほどだ。

同時に、“合理化時代”ならではの弊害も数多く生じている。ブリッジや、やり投げをすれば自分も山本由伸のようになれると思い込み、深層を探ろうとしないのだ。結果、故障に至るケースもある。

鍼灸師の資格を持つ高島の下にも、山本の投げ方を真似して肘を痛めたという野球少年が10人以上やってきたと明かす。

「山本選手のように胸郭の柔らかさがない中学生がフォームだけをマネして、肘を痛めるケースがよくあります。山本投手は『こうやって力を伝えたい』と取り組んだ結果がああいう投げ方になっているのに、周りが『じゃあ、この投げ方をすればいいんだ』というのは安易すぎますよね。マネをするなら、考え方をマネしてほしい。エクササイズを見ても、なかなかできないレベルの動き方をしています。おそらく周囲にアドバイスをもらいながら、自分で考え方をちゃんと構築していく能力が高いんだと思います」

なぜ、高卒2年目の山本は前例のない投げ方にたどり着いたのか。

周囲の猛反対に遭っても、強い意志を持って自身のアプローチを貫くことができたのだろうか。

その強さはいつ、どこから生まれてきたのか。

変身のきっかけになる出会いは、プロ入り1年目の4月にあった。

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この続きは『山本由伸 常識を変える投球術』（新潮新書）で読めます。

（中島 大輔／Webオリジナル（外部転載））