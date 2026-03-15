好き＆行ってみたい「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しが春めいてドライブが楽しい季節になり、地元の新鮮な山菜や初物のタケノコが店頭に並び始めています。産直市場ならではの活気と、この時期しか味わえない春の味覚を求めて多くの人が足を運ぶ注目のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「香川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「瀬戸大橋を真近に望むことができる唯一の道の駅で、展望スポットや公園もあり、写真撮影や散歩にも最適で、お土産売場では瀬戸内らしいグッズも揃っているからです」（60代男性／愛知県）、「瀬戸大橋の雄大な景色を一望でき、展望台や散策路で海風を感じながら、地元の特産品や軽食を楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「瀬戸大橋のフォトスポットがたくさんある」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「オリーブ畑を散策してみたいです」（40代女性／北海道）、「瀬戸内海を見下ろす丘に白い風車が立つ風景は、まるで地中海を訪れたような旅情を味わわせてくれます」（40代男性／宮城県）、「香川県の行ってみたい道の駅人気No.1で、特産のオリーブをテーマにした施設で、オリーブ製品や体験、フォトスポットが充実し、SNS映えスポットとしても評判だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「香川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／36票2位は、世界最大級の橋梁群「瀬戸大橋」の完成を記念して整備された「道の駅瀬戸大橋記念公園」です。広大な敷地内には瀬戸大橋の構造を学べる記念館や展望台、噴水広場があり、家族連れに人気のレジャースポットとなっています。海を跨いで伸びる大橋のダイナミックな姿を間近で体感できる、香川を代表する観光拠点です。
回答者からは「瀬戸大橋を真近に望むことができる唯一の道の駅で、展望スポットや公園もあり、写真撮影や散歩にも最適で、お土産売場では瀬戸内らしいグッズも揃っているからです」（60代男性／愛知県）、「瀬戸大橋の雄大な景色を一望でき、展望台や散策路で海風を感じながら、地元の特産品や軽食を楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「瀬戸大橋のフォトスポットがたくさんある」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／99票圧倒的な票を得て1位に輝いたのは、瀬戸内海を見下ろす丘に位置する「道の駅小豆島オリーブ公園」です。約2000本のオリーブの木に囲まれ、映画のロケ地としても有名な「白い風車」が象徴的。魔法のほうきを借りて空を飛ぶような写真が撮れる「SNS映え」スポットとしても全国から観光客が訪れます。特産のオリーブを使ったグルメも充実しています。
回答者からは「オリーブ畑を散策してみたいです」（40代女性／北海道）、「瀬戸内海を見下ろす丘に白い風車が立つ風景は、まるで地中海を訪れたような旅情を味わわせてくれます」（40代男性／宮城県）、「香川県の行ってみたい道の駅人気No.1で、特産のオリーブをテーマにした施設で、オリーブ製品や体験、フォトスポットが充実し、SNS映えスポットとしても評判だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)