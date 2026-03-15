アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」名古屋で3月18日開幕　全日日時指定制でネット予約必須【〜4／5】

2026年3月18日〜4月5日の期間、松坂屋名古屋店・本館7階大催事場で『アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」』が開催される。

【画像】来場者特典、グッズ付きチケットのグッズ

25年12月に東京で開催された際にはSNS上で「もうエモしかない空間...」「各コーナーの展示... すごい良かったな...」「本当に最高だった」といった声が上がっていた同展。作中のシーンをイメージした展示とともに、原画や絵コンテ、設定資料などの制作資料が多数展示される。

愛知会場は混雑緩和・安全対策等のため、会期中の全日程が数量限定の日時指定入場制。

チケットはイープラスでのインターネット予約でのみ購入可能で、会場窓口では購入できないのでご注意を。

来場者には特典としてクリアカード（全2種ランダム）が配布される。

入場料は一般・大学生2000円（1800円）、高校生900円（800円）、中学生700円（600円）、グッズ付き入場券は4200円（4000円）、音声ガイドが700円（※カッコ内は前売り価格）。

愛知での開催後は大阪・福岡・北海道・石川・宮城への巡回が決定している。