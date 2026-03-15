彦摩呂、春めいてきた自宅バルコニーのガーデニングを披露「凄いですね苺」「お手入れ素晴らしい」
タレントの彦摩呂（59）が13日、自身のインスタグラムを更新。春の訪れを感じさせる自宅ガーデニングを披露した。
【写真多数】「凄いですね苺」彦摩呂が公開した自宅バルコニーのガーデニング
まずは「あま〜〜い！ベランダのいちご 出来てます〜笑」とつづり、真っ赤に実ったいちごを披露。「小さいけど甘かった」と満足そうに出来栄えを伝えた。
続けて「都会で逞しく育った 我が家のバルコニーガーデン 咲いた咲いた」と、色鮮やかな花々が咲き誇る自宅バルコニーのガーデニングを披露した。
この投稿には「凄いですね苺」「素敵なガーデン」「お手入れ素晴らしいです」「お花さん癒されますね〜」などの声が寄せられている。
【写真多数】「凄いですね苺」彦摩呂が公開した自宅バルコニーのガーデニング
まずは「あま〜〜い！ベランダのいちご 出来てます〜笑」とつづり、真っ赤に実ったいちごを披露。「小さいけど甘かった」と満足そうに出来栄えを伝えた。
続けて「都会で逞しく育った 我が家のバルコニーガーデン 咲いた咲いた」と、色鮮やかな花々が咲き誇る自宅バルコニーのガーデニングを披露した。
この投稿には「凄いですね苺」「素敵なガーデン」「お手入れ素晴らしいです」「お花さん癒されますね〜」などの声が寄せられている。