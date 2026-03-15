上田晋也MC『上田晋也のサンデーQ』 進行は入社3年目・浦野芽良アナ
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める、4月5日スタートのTBS日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35〜12：54 ※生放送）。進行役には、入社3年目の浦野芽良TBSアナウンサーが決定した。
【写真】TBSの新情報番組のMCとして意気込みを見せるくりぃむしちゅー・上田晋也
同番組は、国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届けるウィークリーの生放送情報番組。視聴者やパネラーが抱く素朴な疑問（Q）を入り口に、専門家が背景や理由を解説し、ニュースを分かりやすくひもとく構成となる。Qの先には「A（あ）っと驚く発見」が待っているというコンセプトで、難しく感じがちなニュースを身近なテーマとして伝える。
進行役に決まった浦野芽良は、『サンデー・ジャポン』でのサプライズ発表で番組参加を知らされる形となった。リポーターとして上田を取材し、新番組を祝うくす玉を割ると「祝・浦野アナ 『上田晋也のサンデーＱ』進行に決定！！」の文字が現れるというドッキリ演出。突然の知らせに戸惑いながらも、上田から「やる？」と聞かれると「やります！ やります！」と力強く応じた。
浦野は現在、『有吉ジャポンII ジロジロ有吉』の進行や『サンデー・ジャポン』のリポーター、サッカー番組『KICK OFF! J』のMCなどを担当。生放送の情報番組をメインで担当するのは今回が初となる。
浦野は番組決定について「先ほど、『サンデー・ジャポン』のドッキリで進行役に決定したことを知り、どのような番組かも聞いたばかりなので、今後どういう番組にしていきたいかを考えるのはまだ難しいのですが･･･。私が（時事問題に）すごく詳しいタイプではないので、その分、誰にでもわかりやすく伝えることが出来るのかなと思います。上司から、「困ったら上田さんに頼ってください！」と言われているので、頼って進行をさせていただきます！」とコメント。
さらに「小さいころから見ていて憧れていた上田さんと、まさかご一緒できるとは思っていなかったので、すごくうれしいです。上田さんの番組なので必ず面白い番組になると思います。ぜひ見てください！ 頑張ります！」と意気込みを語った。
また番組のキービジュアルも公開。人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」などで知られるクリエイティブディレクター・清水恵介が手がけ、ロゴやCGを含む視覚要素をトータルでディレクションした。スタジオは“日曜お昼のファミリーレストラン”をコンセプトに設計され、1週間のニュースを井戸端会議のようにリラックスした雰囲気で語り合う空間を表現している。
【写真】TBSの新情報番組のMCとして意気込みを見せるくりぃむしちゅー・上田晋也
同番組は、国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届けるウィークリーの生放送情報番組。視聴者やパネラーが抱く素朴な疑問（Q）を入り口に、専門家が背景や理由を解説し、ニュースを分かりやすくひもとく構成となる。Qの先には「A（あ）っと驚く発見」が待っているというコンセプトで、難しく感じがちなニュースを身近なテーマとして伝える。
浦野は現在、『有吉ジャポンII ジロジロ有吉』の進行や『サンデー・ジャポン』のリポーター、サッカー番組『KICK OFF! J』のMCなどを担当。生放送の情報番組をメインで担当するのは今回が初となる。
浦野は番組決定について「先ほど、『サンデー・ジャポン』のドッキリで進行役に決定したことを知り、どのような番組かも聞いたばかりなので、今後どういう番組にしていきたいかを考えるのはまだ難しいのですが･･･。私が（時事問題に）すごく詳しいタイプではないので、その分、誰にでもわかりやすく伝えることが出来るのかなと思います。上司から、「困ったら上田さんに頼ってください！」と言われているので、頼って進行をさせていただきます！」とコメント。
さらに「小さいころから見ていて憧れていた上田さんと、まさかご一緒できるとは思っていなかったので、すごくうれしいです。上田さんの番組なので必ず面白い番組になると思います。ぜひ見てください！ 頑張ります！」と意気込みを語った。
また番組のキービジュアルも公開。人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」などで知られるクリエイティブディレクター・清水恵介が手がけ、ロゴやCGを含む視覚要素をトータルでディレクションした。スタジオは“日曜お昼のファミリーレストラン”をコンセプトに設計され、1週間のニュースを井戸端会議のようにリラックスした雰囲気で語り合う空間を表現している。