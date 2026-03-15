くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務める4月5日スタートのTBS系情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の進行役に、同局の浦野芽良（かいら）アナウンサー（24）が決定した。15日放送の「サンデー・ジャポン」内でサプライズ発表された。

サンジャポリポーターとして上田に直撃した浦野アナウンサーが新番組祝いのくす玉を割ると、そこに「祝・浦野アナ『上田晋也のサンデーQ』進行に決定！！ 」の文字が現れた。驚きのあまり声も出ない様子で、上田に「どんな気持ち？ 」と聞かれると「訳が分からない…」と戸惑いの表情。だが上田から「やる？」と問われ「やります！やります！」と力強く意気込んでみせた。

浦野アナウンサーは4月から入社3年目を迎える。現在はサンジャポリポーターのほか、「有吉ジャポン2 ジロジロ有吉」の進行やサッカー専門番組「KICK OFF！J」のMCを務めており、生放送の情報番組をメインで担当するのは初となる。

浦野アナウンサーのコメントは以下の通り。

「先ほど『サンデー・ジャポン』のドッキリで進行役に決定したことを知り、どのような番組かも聞いたばかりなので、今後どういう番組にしていきたいかを考えるのはまだ難しいのですが…。私が（時事問題に）すごく詳しいタイプではないので、その分、誰にでもわかりやすく伝えることができるのかなと思います。上司から『困ったら上田さんに頼ってください！』と言われているので、頼って進行をさせていただきます！小さいころから見ていて憧れていた上田さんと、まさかご一緒できるとは思っていなかったので、すごくうれしいです。上田さんの番組なので必ず面白い番組になると思います。ぜひ見てください！頑張ります！」

同番組は、一見自分には関係ないと思える国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける生放送の情報番組。同枠で40年続いた「アッコにおまかせ！」の後番組にあたる。この日解禁された番組キービジュアルは、人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」や「COCHO COCHO」などのクリエーティブディレクターを務める清水恵介氏が手がけた。