3回1死一、二塁からスアレスのチェンジアップを左翼席へ運んだ

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表戦の3回に勝ち越し3ランを放った。

「3番・中堅」で先発出場していた鈴木誠也外野手が初回に二盗を試みた際に負傷交代。森下は2回の守備から急遽出場していた。

そして3回だった。佐藤輝明内野手の適時二塁打で同点に追いつき、なおも1死一、二塁でこの日初打席を迎えた森下が、体勢を崩されながらも左腕スアレスのチェンジアップを捉えた。飛距離388フィート（約118.3メートル）、打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、角度30度で左翼席へ飛び込むと、豪快なガッツポーズで雄叫びを上げた。

先発の山本由伸投手が初回にいきなり先頭打者弾を浴びる波乱の幕開けも、直後に大谷翔平投手の先頭打者弾で“お返し”して同点に追いついた。しかし山本が2回に勝ち越しを許し劣勢の展開だったが、森下の一振りでひっくり返した。（Full-Count編集部）