元カレに新しい彼女ができたかどうかを探るLINE５パターン
縁あって付き合った男性が、別れたあとにどうしているのか、誰でも多少は気になるもの。「新しい彼女ができたかどうか」を聞き出すには、どのようなLINEを送るといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「元カレに新しい彼女ができたかどうかを探るLINE」をご紹介します。
【１】「久しぶり！新しい彼女できた？」と軽いノリで聞く
「ストレートに、でも重くならないように明るく切り出します」（20代女性）など、いっそ正面からズバッと聞いてしまうのもよさそうです。未練がましいと思われたくなければ、グダグダと回りくどい長文を送るより、シンプルな文面でさらっと投げかけたほうが、印象も軽く、相手も答えやすいでしょう。
【２】「実は私と付き合いたいって人が現れたんだけど…」と先に自分の話をする
「こっちが恋愛話を振れば、向こうも教えてくれるはず」（10代女性）というように、まず自分から恋愛状況を開示して、「それであなたは？」と話を向けるのもアリでしょう。ただし、「もしかして俺の気を引こうとしてる？」と邪推される可能性もゼロではないので、お互い納得ずくでキレイに別れたときのみ、有効な手かもしれません。
【３】「ところで話は変わるけど…新しい彼女できた？」とほかの用件のついでの形で聞いてみる
「流れでそういう話題になった…みたいな感じに持っていきますね」（10代女性）というように、別件で連絡し、その話が途切れたところで急に思いついたように切り出すケースです。関係を解消してからも、しばしばやりとりする間柄なのであれば、このやり方がもっとも自然に映るのではないでしょうか。
【４】「かわいい子と歩いてたんだって？」とカマをかけて恋愛状況をあぶり出す
「『女の子といるとこ見たよって友達が言ってた』と嘘をつく」（10代女性）など、否が応でも相手が口を開くようにうまく誘導する手もあります。元カレがモテ男ですぐに彼女ができそうなタイプなら確実な方法ですが、非モテだった場合はあまりに見当違いになってしまうので、そこは見極めたほうがよさそうです。
【５】「２カ月ぶりだねー。元気？」と普通に接触し、世間話として聞き出す
「新しい彼女の有無を気にしてるなんて思われたくないので、『ただの雑談』を装います」（20代女性）というように、他愛のない世間話のなかで身辺を探るパターンです。「実家のワンコに子どもが生まれたよー」などと「元交際相手だからこそ通じる話題」をフックにすると、連絡も取りやすいでしょう。
別れの経緯や相手との関係によって適切な作戦を考えましょう。（猫山民子）
【１】「久しぶり！新しい彼女できた？」と軽いノリで聞く
「ストレートに、でも重くならないように明るく切り出します」（20代女性）など、いっそ正面からズバッと聞いてしまうのもよさそうです。未練がましいと思われたくなければ、グダグダと回りくどい長文を送るより、シンプルな文面でさらっと投げかけたほうが、印象も軽く、相手も答えやすいでしょう。
「こっちが恋愛話を振れば、向こうも教えてくれるはず」（10代女性）というように、まず自分から恋愛状況を開示して、「それであなたは？」と話を向けるのもアリでしょう。ただし、「もしかして俺の気を引こうとしてる？」と邪推される可能性もゼロではないので、お互い納得ずくでキレイに別れたときのみ、有効な手かもしれません。
【３】「ところで話は変わるけど…新しい彼女できた？」とほかの用件のついでの形で聞いてみる
「流れでそういう話題になった…みたいな感じに持っていきますね」（10代女性）というように、別件で連絡し、その話が途切れたところで急に思いついたように切り出すケースです。関係を解消してからも、しばしばやりとりする間柄なのであれば、このやり方がもっとも自然に映るのではないでしょうか。
【４】「かわいい子と歩いてたんだって？」とカマをかけて恋愛状況をあぶり出す
「『女の子といるとこ見たよって友達が言ってた』と嘘をつく」（10代女性）など、否が応でも相手が口を開くようにうまく誘導する手もあります。元カレがモテ男ですぐに彼女ができそうなタイプなら確実な方法ですが、非モテだった場合はあまりに見当違いになってしまうので、そこは見極めたほうがよさそうです。
【５】「２カ月ぶりだねー。元気？」と普通に接触し、世間話として聞き出す
「新しい彼女の有無を気にしてるなんて思われたくないので、『ただの雑談』を装います」（20代女性）というように、他愛のない世間話のなかで身辺を探るパターンです。「実家のワンコに子どもが生まれたよー」などと「元交際相手だからこそ通じる話題」をフックにすると、連絡も取りやすいでしょう。
別れの経緯や相手との関係によって適切な作戦を考えましょう。（猫山民子）