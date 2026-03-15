◆米男子プロゴルフツアー プレーヤーズ選手権 第３日（１４日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、２８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７６とスコアを落とし、通算２オーバーで６３位に後退した。

１番をバーディーでスタートしたが、４番で左ラフからの残り１３１ヤードの第２打が、グリーン手前の池につかまりダブルボギー。１２番（３２８ヤード、パー４）ではティーショットを左の池に入れ、１５番まで４連続ボギーを喫した。「池にも入れるし、３パットもするし、いいバーディーもあるし、忙しかった。感覚は確実に良くなっていると思うので、もうちょっと練習して最終日のスタートに備えたい」と振り返った。

１７位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７０で回って６アンダーとし、首位と７打差の１５位で最終日を迎える。

金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は８１と崩れ、１０オーバーの７３位となった。

ルドビグ・オーベリ（スウェーデン）が７１で回り、１３アンダーでトップを守った。