◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンの森下翔太外野手（２５）＝阪神＝がチームの窮地を救う一打を放った。途中出場で３回にこの日初打席。阪神の同僚・佐藤輝明内野手（２７）の同点打に続き、１死二、三塁で勝ち越し３ランを左翼席に放り込んだ。

メジャーで２年連続２ケタ勝利の左腕、Ｒ・スアレス（レッドソックス）の決め球のチェンジアップにやや体勢を崩されながら、値千金の一発を左翼席へ。打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）、飛距離３８８フィート（約１１８・３メートル）、角度３０度の３ラン。森下は何度も飛び上がりながら大喜び。ベンチでは井端監督が真っ先に飛び出し、珍しくド派手なガッツポーズを披露した。

初回の攻撃で鈴木誠也（カブス）が盗塁を試みた際に右膝を痛めて負傷。そのまま退き、森下が急きょ中堅に入った。本職は右翼だが、“有事”にも備えて宮崎合宿から中堅も準備。大事な一戦で出番が急きょ巡ってきた。井端ジャパン発足時からの常連メンバー。２４年のプレミア１２でも全試合で４番を努めて本塁打を放つなど、指揮官の期待に応え続けてきた２５歳が大一番でも快音を鳴らした。