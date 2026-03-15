

花村想太（C）マイナビ TGC 2026 S/S

SOTA HANAMURA（花村想太）が、3月14日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された「TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演し、トリとして全3曲を披露。超満員の観客を魅了した。

【写真】「TGC2026S/S」でトリを務めた花村想太、熱いパフォーマンスの模様

ステージは先日リリースされた「Me.exe」からスタートすると、初披露曲の「イエナイ」、そしてラストには俳優やアーティストとして活躍する宮世琉弥やお笑いコンビEXITなどもステージに登場し「I wonder」のパフォーマンスを大いに盛り上げた。

花村がボーカルを務めるDa-iCEが、新たな"入口"として昨年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-」のファイナル公演を収録した、LIVE DVD/Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』が、2026年5月13日に発売することが決定した。

本作には、「CITRUS」、「スターマイン」、「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の"EntranCE(入口)"と位置付けたTourの本編映像を収録。さらに豪華盤には、Tourのドキュメンタリー映像や、昨年9月に出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」、そして年末に出演した「COUNTDOWN JAPAN 25/26」のライブ映像も特典映像として収録されている。

今年6月からはソロとして初となるオリジナルアルバムを引っ提げて「SOTA HANAMURA Live Tour 2026」を開催予定。ツアーファイナルではDa-iCEメンバーのソロとしては初の日本武道館のステージに立つ。