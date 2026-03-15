放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、祝『笑点』3000回ということで、マンネリと言われながらも番組が長く続いている秘訣についてお届けする。

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2月22日に『笑点』がなんと3000回放送。ざっと暗算すると60年。これは凄い。お爺ちゃんの座布団のとりっこを60年見てる国民性。どんな悲惨な戦争が起きようともホッとするこの時間だけは確保しておきたい。

THE ALFEEのS社長が「それはめでたい」と同じ3000つながりで『笑点』にお祝い出演OKの粋な計らい。なんとALFEEもライブの本数がこの春で3000本なのだ。しみじみALFEEの凄さを知る。あの桑田佳祐がライブで「まだまだガンバリます。我々サザンの上にはアルフィーがいますから」とやってドッカーンとバカうけ。しみじみ私が常日頃から言っている「人気とは高さではなく長さだ」を噛みしめる。

ALFEEは一代でここまでやって来たが『笑点』はうまいこと扇子のバトンタッチでリレーをつないできた。いきなりお爺ちゃん番組になったわけでもなくスタート当時はあの立川談志だって若かった。何でも毒づくさわやかな青年落語家だった。すべてを見てきている私だから証言できる。

1965年か。たしか昭和40年、談志29歳の時に前身である『金曜夜席』がNTVでスタート。私は生意気ざかりの17歳。この年、談志の衝撃の処女作『現代落語論』発刊。後頭部をガッツーンとやられた感じ。新宿の紀伊國屋ホールでは田辺茂一社長の肝いりで「談志ひとり会」が始まり、私もほとんどの回に駆けつける。

1966年の5月に『笑点』がスタート。初期のメンバーはたしかこん平、円楽、小痴楽、歌丸、そして歌丸とバトルをして人気を得た小円遊。みんな若かった。まさか60年も続くとは……。

途中何度か「マンネリだ」とか「ネタ打ち合わせてるだろ」などという野暮な文句もきかれたがその度に『笑点』は司会者が替わったり新メンバーが入ったりと水の流れを良くして視聴者に愛された。よどんだ沼でなく水が入っては出ていく湖なのだ。

大喜利の司会者だって落語家ばかりでなく談志から前田武彦（人気放送作家）、そして三波伸介（TV界の座長）、そのあとが円楽、歌丸ときて現在の昇太である。私と同世代の好楽も小遊三も元気である。こういう時代だからこそ年寄りが働ける場所というのが必要なのだ。

卒業した木久扇（88歳）が本を出した。『人生は夕方からが美しい』。頁を開くと「長生きはもうかるから生きるが勝ち」「2年先、3年先の仕事も入れておく」素晴しい考え方。イヤーン、バカーン。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号