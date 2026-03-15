強烈なインパクトを残した奇抜デザイン

世界中の自動車メーカーは過去数十年にわたり、大胆かつ斬新なデザインのクルマを数多く生み出してきた。もちろん、誰も驚かせない安全なデザインが世の主流だが、本特集で取り上げるのは例外的なクルマだ。

【画像】「世界一美しい」とも称される魅惑のクーペ/カブリオレ【ブガッティ・タイプ57を詳しく見る】 全38枚

一見クレイジーに見えるが、こうしたデザインは確かな技術的根拠に基づく場合が多い。ただし、単に流行を追った結果として過剰な装飾に至ったパターンもあり、一部、残念な失敗としか言いようのないクルマもある。



自動車しに残る大胆かつ斬新なデザインのクルマを紹介する。

本特集では、AUTOCAR UK編集部が注目するワイルドで奇抜な43台をアルファベット順に紹介していきたい。

アルファ・ロメオ・ディスコ・ヴォランテ

ディスコ・ヴォランテは、アルファ・ロメオの1900セダンをベースにしたスポーツレーシングカーで、1952年と1953年にごく少数生産された。多くのメーカーは以前から車体の空気抵抗を抑えようとしていたが、ディスコ・ヴォランテはその概念をまったく新しい次元へと押し上げた。

ディスコ・ヴォランテは5台のみ生産され、3種類のボディスタイルが存在する。スパイダー（写真）は、このモデル名の由来であるイタリア語の「空飛ぶ円盤」を最も明確に体現している。



アルファ・ロメオ・ディスコ・ヴォランテ

アルファ・ロメオSZ

アルファ・ロメオというと、曲線美に富んだ麗しいデザインが思い浮かぶ。しかし、その特徴はSZクーペ（写真）にも後継のRZコンバーチブルにも当てはまらない。ロベール・オプロン（1932-2021）のスケッチを基に設計されたSZは、平板な側面と攻撃的なデザインを備えている。

イタリア人からは「イル・モストロ（怪物）」の愛称で呼ばれているが、これはおそらく称賛と敬意を込めた呼び名だ。



アルファ・ロメオSZ

AMCペーサー

1970年代後半に米国で生産されたクルマとしては、ペーサーは驚くほどモダンなデザインで、膨大な量のガラスを採用している。この先鋭的な形状は、アメリカン・モーターズ・コーポレーション（AMC）にとって明らかに踏み込みすぎたものだ。デトロイトのビッグスリーとは異なり、AMCはペーサーの損失を従来型モデルの利益で相殺できるほどの余裕を持っていなかった。

ペーサーはクルマとして優れていたわけではなく、購入を避けるべき理由もいくつかあったが、そのスタイリングがわずか5年で生産終了する一因となったことは確かだ。



AMCペーサー

アリエル・アトム

アトムは、機能が形状を決定するクルマの極端な例だ。スタイリングと呼べる要素はほとんどない。スペースフレームのシャシーがむき出しで、ドライバーや多くの部品は外から簡単に見える。

構造上必要のないパネルはほとんど使われていない。それにもかかわらず、一目でアトムだと分かる秀逸なデザインだ。アトムに似たクルマは他にほとんどない。



アリエル・アトム

アストン マーティン・ラゴンダ

ウィリアム・タウンズ（1936-1993）によってデザインされたラゴンダは、1976年にデビューしたとき、激しい非難を浴びた。それまでのアストン マーティンは、スタイリッシュで曲線美のあるデザインで知られていた。それに対し、タウンズのデザインは、鋭いエッジとフラットなパネルで構成されていたのだ。

伝統を重んじる愛好家は愕然としたが、実際、ラゴンダは1990年まで生産が続けられた。1987年に（再びタウンズによって）わずかなスタイル変更が行われたが、このクルマの本来のキャラクターが変わることはなかった。



アストン マーティン・ラゴンダ

アストン マーティン・ヴィクター

ワンオフ車であるヴィクターは、限定生産のハイパーカー、One-77をベースにしており、サーキット専用車ヴァルカンのサスペンションと、ヴァルキリーのインストゥルメント・ディスプレイを採用している。7.3L V12エンジンは、コスワースの手によってOne-77の760psから847へとパワーアップしている。

スペックもワイルドだが、その外観はさらにワイルドだ。カーボンファイバー製のボディは、1977年から1989年まで生産されたV8ヴァンテージのスタイリングの要素を取り入れたものだ。円形ヘッドライトとブラックの塗装により、アストン マーティン史上最もアグレッシブなロードカーの1つに仕上がっている。



アストン マーティン・ヴィクター

アウディ・タイプK

アウディ・タイプKは技術面では先進的だが、オーストリア＝ハンガリー帝国出身のパウル・ヤーライ（1889-1974）が手を加えるまでは、1920年代の他車とほとんど変わらない見た目だった。ヤーライはツェッペリン飛行船の設計に携わったことのある航空技術者で、自動車向けに設計したボディは、あまり知られていないドイツのメーカー、レイ社やディキシー社にも採用された。

幅に対して異常に背が高いこれらの開発車両は、横風やコーナリングで倒れる危険性があった。しかし、ヤーライが予想した通り、直線では従来型のボディよりもはるかに速かった。



アウディ・タイプK

BACモノ

アリエル・アトムと同様、BACモノとその後継モデルであるBACモノR（写真）は、美しさではなく速さを追求して設計されたため、この外観となっている。ブリッグス・オートモーティブ・カンパニー（BAC）が生み出したこのモデルは、軽量化と重量配分に重点を置き、レーシングカーと非常に似た構造となっている。

また、シングルシーター設計とクローズドホイールを組み合わせている点も特徴的だ。その設計の利点は非常に大きいため、F1を含むほとんどのモータースポーツで禁止されている。



BACモノ

ベントレーEXP 9 F

ベンテイガは堂々たる高級SUVだが、ベントレーが当初意図したほど過激なものではない。ベンテイガは2012年のジュネーブ・モーターショーでコンセプトモデルとして初公開された。当時はEXP 9 Fと呼ばれ、縦に積み重ねられた2つの大型円形ライトを備えたフロントエンドのデザインには、大きな反響が寄せられた。その大半は批判的なものだった。

ベントレーはこの反響を受けてさらに検討を重ね、過激な要素の多くを取り除いたうえで、2015年にベンテイガとして発売したのだ。



ベントレーEXP 9 F

ボンド・バグ

ボンド・バグほど、その時代の文化を象徴するクルマはあるだろうか。3輪構造、ウェッジシェイプボディ、戦闘機のように開閉するキャノピー、鮮やかなオレンジ塗装……このクルマは1970年〜1974年に生産されたが、まさに当時の英国社会を体現していたと言える。ヒッピー文化のフラワーパワーの影響力が衰えつつあり、パンクが台頭する前の時代である。

名称とは裏腹に、バグは1969年にボンドを買収したリライアント社によって生産された。



ボンド・バグ

ブガッティ・タイプ57S

1930年代の超高級車は、概して専門のコーチビルダーが製作したボディを装着している。しかし、1936年のこのタイプ57Sは例外で、ブガッティ自らが設計・生産した。

通常のタイプ57も十分にドラマチックだが、タイプ57Sはさらに低重心化されている。このうち2台（写真に写っているのが現存する唯一の車両）はエアロクーペと呼ばれ、非常にワイルドで、おそらく最も美しいボディを備えている。



ブガッティ・タイプ57S

キャデラック・エルドラド

キャデラック・エルドラドは、1950年代の華やかな米国車デザインの象徴として、他のどのクルマにも引けを取らない存在だ。この点において、エルドラドが頂点を迎えたのは1959年である。同年のモデルは、4灯式ヘッドライト、宝石のようなフロントグリルの模様、巨大なテールフィンを備えているのだ。

1960年代に入るとテールフィンは小型化された。エルドラドは少なくとも1970年代後半まで目を引く存在だったが、1959年モデルほどの派手さは二度と見せなかった。



キャデラック・エルドラド

カパロT1

カパロ・ビークル・テクノロジーズが唯一生産したT1は、まだ存在しないモーターレースの規定向けに設計されたかのような外観だ。公道走行は可能だが、評論家からは一般道路での使用にはやや過激すぎると評された。一方でテストコースでは卓越した性能を発揮した。

T1の評価は、英国テレビ番組の撮影中に炎上した事例で大きく傷ついた。



カパロT1

シボレーSSR

コンセプトカーのような外観ながら、SSRは戦後間もない時期のシボレーのアドバンス・デザイン・シリーズを模した本格的な量産ピックアップトラックだ。

写真の車両は2003年インディアナポリス500レースの公式ペースカーだ。SSRは同年末に発売されたが、目を引くデザインにもかかわらず買い手は少なかった。ゼネラルモーターズはすぐに見切りをつけ、2006年3月に生産終了となった。しかし、SSRは今でもかなりの熱狂的なファン層を抱えている。



シボレーSSR

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）